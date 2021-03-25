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iPhone silinen mesaj ve fotoğraflar geri getirilebilir mi? iPhone silinen mesaj ve fotoğrafları geri getirme

Birçok vatandaşımız iPhone’da mesajların ve fotoğrafların silinmesinden dolayı sorunlar yaşamaktadır. Kullanıcılar iPhone’da silinen mesajların ve fotoğrafların nasıl geri getirileceğini merak ediyor.

25 Mart 2021 Perşembe 16:00
iPhone silinen mesaj ve fotoğraflar geri getirilebilir mi? iPhone silinen mesaj ve fotoğrafları geri getirme
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Birçok mobil telefon kullanıcısı için en zor durumlardan biri mesajların ve fotoğrafların silinmesidir. Birçok vatandaşımız iPhone’da mesajların ve fotoğrafların silinmesinden dolayı sorunlar yaşamaktadır. Kullanıcılar iPhone’da silinen mesajların ve fotoğrafların nasıl geri getirileceğini merak ediyor.

iPhone üzerinden silinen fotoğraflar ve mesajları geri getirmeye yönelik bir Apple destek hattı bulunmamaktadır. Farklı uygulamalar üzerinden bunu sağlayabilirsiniz. Bu konuyla ilgili “iPhone Data Recovery” adında bir uygulama mevcuttur. Bu uygulama sayesinde iPhone üzerinden silinen tüm her şeyi geri alabilirsiniz. Şu adımları izleyerek silinenleri kurtarabilirsiniz:

  • Öncelikle “iPhone Data Recovery” uygulamasını indirin.
  • Sonrasında telefonunuzu bilgisayara bağlayın.
  • iTunes uygulamasını kapatın.
  • “iPhone Data Recovery” uygulamasını açın.
  • Next tuşlarına basarak uygulamanın telefonunuzu taramasını bekleyiniz.
  • Tarama işlemi bittikten sonra karşınıza çağrılar, mesajlar, rehber, fotoğraflar, safari geçmişi ve notlar karşınıza çıkacaktır.
  • Hangi birimi geri yüklemek istiyorsanız seçin ve Recovery tuşuna basın.
  • Silinen veriler geri dönecektir.

iCloud Silinenleri Geri Getirme

Bu yöntem sadece iCloud kullananları kapsamaktadır. Buradan rehber ve dosyanız silindiyse iCloud.com üzerinden Apple ID girerek sağ üst kısımdaki profil fotoğrafınıza tıklayarak hesap ayarlarını seçin.

En alt kısımda dosyaları geri yükleyerek silinenleri kurtarabilirsiniz.



Son Güncelleme: 25.03.2021 16:00
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Anahtar Kelimeler:
İphoneSilinenleri Kurtarma
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