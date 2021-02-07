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iPhone şarj kablosu artık kırılmayacak

Apple, yeni bir özellik için patent başvurusu yaptı. Patentin alınması durumunda iPhone şarj kablolarının giriş kısımları yıpranmayacak. Kullanıcılar, uzun yıllar boyunca aynı kabloyu kullanabilecek.

07 Şubat 2021 Pazar 02:20
iPhone şarj kablosu artık kırılmayacak
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Apple, yeni bir patent başvurusunda bulundu. Başvurdukları patent ile iPhone’ların çabuk kırılan kabloları mazide kalacak. İddialara göre kablo tek bir kalınlıkta olacak fakat kablonun farklı yerlerinin sertliğinde değişiklik olacak. Kablonun en kolay kırılan kısımları olan giriş yerleri en sert yerler olacak. Kablonun ortası ise esnek olacak.

 

Bu yeni kablolarla birlikte sert olan kısımların bükülmesi daha da zorlaşacak. Böylece kablonun giriş kısımlarının kırılma ihtimali neredeyse sıfırlanacak. Kablolar, eski kablolara kıyasla daha da kalın olacak. Normalde telefonların şarj edilirken kullanılmaması gerekiyor. Günümüzde neredeyse herkes telefon şarj olurken kullanmaya devam ediyor. Şarja takılı olan telefonun sürekli hareket halinde olması ve kimi zaman telefonun elden düşürülmesi gibi sebeplerde kabloların giriş kısımları aşınabiliyor. Zamanla bu darbelere dayanamayan kablolar, yavaş yavaş kırılmaya başlıyor. Tasarlanan yeni kablolarla birlikte bu sorunun ortadan kalkması bekleniyor.

 

Geliştirilen bu yeni kablonun Lightning kablolar için gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. 



Son Güncelleme: 07.02.2021 02:20
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Anahtar Kelimeler:
LightningİphoneAppleKabloPatent
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