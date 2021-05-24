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iPhone resetleme ve fabrika ayarlarına döndürme nasıl yapılır?

İphone kullanıcılarının en çok araştırdığı konulardan birisi cihazlarını nasıl fabrika ayarlarına döndürecekleri oluyor. Siz de iPhone resetleme ve fabrika ayarlarına döndürme nasıl yapılır? Sorusuna yanıt arıyorsanız cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:16
iPhone resetleme ve fabrika ayarlarına döndürme nasıl yapılır?
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iPhone cihazlarının fabrika ayarlarına döndürülmesinin nedeni genel olarak yaşanan performans problemleri oluyor. Uzun soluklu kullanımlardan sonra cihaz hafızasının donması, virüsler ya da sistemsel arızalar, belli bir zaman sonrasında cihazda yaşanan yavaşlama sorunu ve kasmalara neden oluyor. Bu da iPhone cihazlarını sıfırlama ihtiyacının ortaya çıkmasına neden oluyor.

Bunun yanı sıra kullanıcılar, mevcut iPhon cihazlarının satımı ile bütün kişisel bilgilerin cihazdan silinmesi amacı ile de aynı işlem uygulanıyor. Peki, iPhone resetleme ve fabrika ayarlarına döndürme nasıl yapılır? İşte cevabı…

iPhone fabrika ayarlarına döndürme işlemi nasıl yapılır?

iPhone cihazını fabrika ayarlarına döndürmeden önce bütün verileri yedeklemek gerekiyor. Bu yedekleme ile önemli bilgiler kaybedilmeden sıfırlama işlemi tamamlanır ve sonrasında geri yüklenebilir. Yedekleme işlemleri için iCloud ya da iTunes rahatlıkla kullanılabilir. Bunun için de ayarlar – iCloud – yedekleme bölümüne girmek lazım. Sonrasında ise iCloud yedekleme seçeneğinin açık olduğundan emin olunmalı.

Bu noktaya gelindiği zaman cihazın en son ne zaman yedeklendiğini görmek adına “Şimdi yedekle” seçeneğinin alt kısmını kontrol etmek gerekiyor. Eğer ki daha öncesinde cihazınızda yedeklenme işlemi yapılmış ise sorun yok demektir. Fakat, cihazınız daha öncesinde yedeklenmemiş ise verilerinizi iCloud’a manuel olarak yedeklemek amacı ile “Şimdi yedekle” seçeneğine basın. Böylelikle verileriniz iCloud’a yedeklenmiş olacak.

Eğer ki cihazınızı satmayı istiyor ve bu yüzden sıfırlama işlemi yapacaksanız, iCloud hesabınızdan çıkış yaparak “Telefonunum Bul” hizmetini kapatmayı unutmamanız gerekiyor. iCloud’dan çıkış yapmadan cihazınızı satarsanız, sattığınız kişi cihazı sıfırladığı zaman sizin Apple kimliğiniz ile şifrenize ihtiyaç duyacak. Bu durum da önemli sorunlar yaşanmasına neden olacaktır.

iPhone cihazını fabrika ayarlarına döndürmek için Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil seçeneği seçilmeli.

Cihazınızı fabrika ayarlarına döndürmeden önce gereken bütün adımları yerine getirdiyseniz, sıfırlama işlemine hazırsınız anlamına gelir. Bu sıfırlama adına, ayarlar – genel – sıfırla kısmına gitmeniz gerekiyor. Bundan sonra karşınıza “Tüm ayarları sıfırla” ile “Tüm içerikleri ve Ayarları Sil” seçenekleri gelecek. Bu bölümden yalnızca telefon ayarlarını silmeyi istiyorsanız ilk, içinde ki bütün dosyaları silmeyi istiyorsanız ikincisini seçmelisiniz.

Bu işlem sonrasında silme işlemini başlatmak için parolanızı girmeniz istenecektir, sonrasında ise cihazınız sizden her şeyi silmez isteyip istemediğiniz onayı almayı isteyecek. Onay vermek için “Sil” seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Bu işlem, iPhone cihazınızda ne kadar veri sakladığınız ile ilgili olarak birkaç dakika sürer. Silme işleminin tamamlanması sonrasında iPhone cihazınız ilk aldığınız günde olduğunu gibi yeniden başlatılacak.


Son Güncelleme: 24.05.2021 18:16
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Iphone ResetlemeIphone Fabrika Ayarlarına Döndürme Nasıl Yapılır
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