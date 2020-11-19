iPhone pil sağlığı kaç iken değiştirilir? İphone pil ne zaman değiştirilmeli?

Apple’ ın yaptığı açıklamalara göre, iPhone cihazının pilinin değiştirilmesi için kritik olarak belirlenen seviyeler %85’ in altıdır. Yani eğer pil ömrünüz %85’ in altına düştü ise size bir takım sıkıntılar çıkarabilmektedir.

iPhone Pil Ömrü Nasıl Öğrenilir

İOS 12 güncellemesi ile birlikte gelmiş olan özellik ile telefonda yer alan Ayarlar bölümüne girerek Pil seçeneğini seçildiği taktirde “Pil Sağlığı” bölümünden, pil ömrünüzün yüzde kaç olduğunu görebilirsiniz. Maksimum Kapasite bağlılığı kısmının aldında ne kadarlık bir ömrü olduğuda gösterilmektedir.

Eğer gösterilen rakamlar %85’ in altlarında ise, telefonunuzu yanınıza alarak en yakın Apple servisine gitmenizde fayda vardır. Lakin pil sağlığının %85’ in altında olması sizi etkilemiyor ise illaki değiştirmenize gerek yoktur. Eğer telefonunuz bir anda kapanıyor ve telefonu kullanma sürenizde bir etki yaratıyorsa kesinlikle teknik servisi ziyaret etmelisiniz.

Eğer gözüken rakam henüz %85’ in altında değil ama yinede size sorun çıkartıyorsa; Apple destek sistemi aracılığı ile bunun nedenini öğrenebilir ve teknik servise danışabilirsiniz.