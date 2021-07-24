iPhone kullanıcılarına Acil Durum Uyarısı geliyor: “Evde Kal Türkiye”

İPhone kullanıcıları bu sabah telefonlarında acil durum uyarısı ile karşılaştı. Bu uyarının ardından kullanıcılar ne olduğunu araştırmaya başladı. “Test Alert Notification” yani Evde Kal Türkiye ifadesiyle gelen bildirim sosyal medyada da gündem oldu.

Twitter Türkiye gündemine taşınan konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Test Alert Notification nedir?

Söz konusu uyarı bir test bildirimi anlamına gelmektedir. Bu uyarı Apple tarafından kullanılan genel bir uyarı sistemidir.

Bu bildirimi kapatmak için Ayarlar kısmındaki bildirimler bölümünün en altında yer alan sekme kullanılmaktadır.