iPhone Jailbreak nedir, nasıl yapılır?

İOS’un uzun uğraşlar sonucunda çıkartmış olduğu kurulumher seviyeden kullanmasını rahatça sağlayabilmesi için işletim sistemi geliştirmiştir. Bu işletim sistemi diğerlerine göre daha sorunsuz çalışmaktadır. Apple kullananlar için İOS’u rahat bırakmak ve daha fazla etki edebilmek için yapılan işleme Jailbreak ismi verilmektedir. Sonuç olarak jailbreakyazılımların kırar ve engellemeleri ortadan kaldırmaktadır.