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iPhone Jailbreak nedir, nasıl yapılır?

Jailbreak nedir? Kimler kullanabilir? Hangi telefonlar için geçerli? Güvenli mi?

21 Aralık 2020 Pazartesi 21:19
iPhone Jailbreak nedir, nasıl yapılır?
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Apple İOS’un uzun uğraşlar sonucunda çıkartmış olduğu kurulum Jailbreak her seviyeden kullanmasını rahatça sağlayabilmesi için işletim sistemi geliştirmiştir. Bu işletim sistemi diğerlerine göre daha sorunsuz çalışmaktadır. Apple kullananlar için İOS’u rahat bırakmak ve daha fazla etki edebilmek için yapılan işleme Jailbreak ismi verilmektedir. Sonuç olarak jailbreak  iPhone yazılımların kırar ve engellemeleri ortadan kaldırmaktadır.

 



Son Güncelleme: 21.12.2020 21:19
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Anahtar Kelimeler:
JailbreakİphoneApple
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