iPhone Jailbreak nedir, nasıl yapılır?

21 Aralık 2020 Pazartesi 21:19
Apple
İOS’un uzun uğraşlar sonucunda çıkartmış olduğu kurulum Jailbreak
her seviyeden kullanmasını rahatça sağlayabilmesi için işletim sistemi geliştirmiştir. Bu işletim sistemi diğerlerine göre daha sorunsuz çalışmaktadır. Apple kullananlar için İOS’u rahat bırakmak ve daha fazla etki edebilmek için yapılan işleme Jailbreak ismi verilmektedir. Sonuç olarak jailbreak iPhone
yazılımların kırar ve engellemeleri ortadan kaldırmaktadır.
Son Güncelleme: 21.12.2020 21:19
Takip Et: