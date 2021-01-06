İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...

iPhone İOS Jailbreak nedir, nasıl yapılır?

Jailbreak uygulaması, Apple mobil işletim sistemleri il ilgili bir işlemdir, bu işlemin işe yaradığı İphone kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Apple'nin normal durumlarda işlem yapmaya izin vermediği dosyalara erişim izini sağlamak için uygulanan bu işlemin telefon kullanımına olan yararını ve zararını herkes merak edip araştırıyor. Jailbreak işlemi telefondaki kullanımı özgürleştiriyor fakat bu işlemin ne kadar güvenilir olduğunu vatandaş merak ediyor.

06 Ocak 2021 Çarşamba 10:02
iPhone İOS Jailbreak nedir, nasıl yapılır?
Takip Et:

Jailbreak, İOS kullananlar arasında en çok merak edilen konulardan birisidir. Kendisine özel bir işletim sistemi olan İOS’ta uygulama geliştiricilerinin belirli bölümlere erişmesine yada sistemde değişiklik yapmasına izin verilmez. Apple ürettiği bütün ürünlere birtakım kısıtlamalar getiriyor. Bunun en büyük neden ise güvenliktir. Bazı kullanıcılar İOS işletim sistemli İphone akıllı telefonlarını daha özgür bir şekilde kullanmak istiyorlar. Jailbreak işlemi sayesinde telefonlarına App Store haricindeki APK dosyalarınıda yükleyebilecekler. Jailbreak uygulaması telefondaki kullanımınızı özgürleştiriyor ancak beraberinde pek çok güvenlik sorununa da yol açıyor.

Jailbreak Nedir?

Apple, İOS işletim sisteminin düzenli çalışmasını ve dışardan gelecek müdahalelere  mümkün olduğunca kapalı olmasını ister. Bunun için de her kesimden insanın kullanabileceği bir işletim sistemi geliştirir, hem de bu işletim sisteminin en az seviyede problemsiz çalışmasını sağlar. Ancak bunu sağlamak için Apple işletim sistemini korunaklı kapılara ardında saklar. Bu anlamda İOS’u serbestleştirmek ve çok daha fazla ulaşım sağlamak için yapılan işleme jailbreak adı verilir.



Son Güncelleme: 06.01.2021 10:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İphoneJailbreakUygulama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turkcell Superbox müşteri hizmetlerine direk olarak bağlanma yöntemleri
Turkcell Superbox müşteri hizmetlerine direk olarak bağlanma yöntemleri
Bakan Varank açıkladı! Yerli üretim otomobiller ilk Büyükelçilerine!
Bakan Varank açıkladı! Yerli üretim otomobiller ilk Büyükelçilerine!
WhatsApp yeni yıla yeni güncelleme ile birlikte girdi!
WhatsApp yeni yıla yeni güncelleme ile birlikte girdi!
Kontrol noktalarında yeni dönem! Jandarma suçluları yapay zeka ile yakalayacak
Kontrol noktalarında yeni dönem! Jandarma suçluları yapay zeka ile yakalayacak
BİM'de Steelseries Arctis 1 kablolu kulaklık satışa çıkıyor
BİM'de Steelseries Arctis 1 kablolu kulaklık satışa çıkıyor
Kısıtlamada kavga edince 34 bin 980 lira cezayı yediler
Kısıtlamada kavga edince 34 bin 980 lira cezayı yediler

Popüler Haberler

Ücretsiz izine çıkarlan çalışanın primleri ödenir mi? 2021
Seksenler Mikser Melahat kimdir? Özlem Tokaslan yaşı, boyu, sevgilisi
Komiser yardımcısı maaşları 2021 ne kadar? Yeni başlayan komiser yardımcısı aylığı ne kadar?
Konut amortisman süresi nedir, nasıl hesaplanır?
Kıyamet alametleri nelerdir? Gerçekleşen, gerçekleşmeyen tüm kıyamet alametleri
Çiftlik hayvanları nelerdir? Çiftlik Hayvancılığı devlet tarafından destekleniyor mu?
Maraşlı dizisi Mahur karakterini kim canlandırıyor? Alina Boz kimdir?
BİM'de satılan HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
TurkNet müşteri hizmetlerine direk olarak nasıl bağlanılır?
Şok Market'de satılan Alcatel 1T 10'' tablet nasıl, alınır mı? Alcatel 1T 10'' tablet kullanıcı yorumları
İnternetten online vergi borcu yapılandırma başvurusu ve vergi borcu yapılandırma taksit ödeme işlemleri
O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanıyor? Hangi günler yayınlanıyor?
Ankara'da su, öğrenci evlerinde Yüzde 50 indirimli olacak!
BİM'de satılan Samsung A30 akıllı telefon nasıl, alınır mı? Samsung A30 özellikleri
Zalim İstanbul yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. Sezon çekimleri başladı
Belediyede memur olmak için yaş sınırı kaçtır? Belediye memur alımı nasıl olur?
BİM Kiwi katı meyve sıkacağı özellikleri ve kullanıcı yorumları
Biyolog maaşları 2021 ne kadar? Yeni başlayan biyolog aylığı ne kadar?
Sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır? Milli piyango bileti alırken nelere dikkat edilmeli?
Sağlık raporu nedir, nasıl alınır? E-devlet ile sağlık raporu alma
Facebook’ta nasıl işe girilir? 2021 Facebook işe girme şartları, çalışan hakları ve maaşları ne kadar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.