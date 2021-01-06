iPhone İOS Jailbreak nedir, nasıl yapılır?

Jailbreak, İOS kullananlar arasında en çok merak edilen konulardan birisidir. Kendisine özel bir işletim sistemi olan İOS’ta uygulama geliştiricilerinin belirli bölümlere erişmesine yada sistemde değişiklik yapmasına izin verilmez. Apple ürettiği bütün ürünlere birtakım kısıtlamalar getiriyor. Bunun en büyük neden ise güvenliktir. Bazı kullanıcılar İOS işletim sistemli İphone akıllı telefonlarını daha özgür bir şekilde kullanmak istiyorlar. Jailbreak işlemi sayesinde telefonlarına App Store haricindeki APK dosyalarınıda yükleyebilecekler. Jailbreak uygulaması telefondaki kullanımınızı özgürleştiriyor ancak beraberinde pek çok güvenlik sorununa da yol açıyor.

Jailbreak Nedir?

Apple, İOS işletim sisteminin düzenli çalışmasını ve dışardan gelecek müdahalelere mümkün olduğunca kapalı olmasını ister. Bunun için de her kesimden insanın kullanabileceği bir işletim sistemi geliştirir, hem de bu işletim sisteminin en az seviyede problemsiz çalışmasını sağlar. Ancak bunu sağlamak için Apple işletim sistemini korunaklı kapılara ardında saklar. Bu anlamda İOS’u serbestleştirmek ve çok daha fazla ulaşım sağlamak için yapılan işleme jailbreak adı verilir.