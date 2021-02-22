Iphone ile güzel fotoğraf çekmek için en iyi programlar ve flitreler

Iphone’larda en iyi fotoğrafları çekebilmeniz ve en iyi filtreleri uygulayabilmeniz için sizlere filtre programlarını derledik. Ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz programlar aşağıda yer alıyor.

VSCO: Kolayca indirebileceğiniz bu programla istediğiniz gibi fotoğraflar çekerek aynı zamanda kolaj da yapabilirsiniz.

Kolayca indirebileceğiniz bu programla istediğiniz gibi fotoğraflar çekerek aynı zamanda kolaj da yapabilirsiniz. Retrica: Bu uygulamada dilediğiniz kadar efekt bulabilir ve kullanabilirsiniz.

Bu uygulamada dilediğiniz kadar efekt bulabilir ve kullanabilirsiniz. Adobe Lightroom: Fotoğraf çekimlerinde bulunan HDV ve Raw gibi profesyonel ayarlar ile çekim yapabilir ve daha birçok özelliği ile fotoğraflarınızı düzenleyebilirsiniz.

Fotoğraf çekimlerinde bulunan HDV ve Raw gibi profesyonel ayarlar ile çekim yapabilir ve daha birçok özelliği ile fotoğraflarınızı düzenleyebilirsiniz. 500px: Bu uygulamada dolgunluk, gölge ayarlama ve binlerce filtre seçeneği ile hem paylaşım yapıp hem fotoğraf çekebilirsiniz. İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bu uygulamada dolgunluk, gölge ayarlama ve binlerce filtre seçeneği ile hem paylaşım yapıp hem fotoğraf çekebilirsiniz. İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Camera 365: Pürüzsüz yüzler için bu uygulamayı kullanabilirsiniz.

Pürüzsüz yüzler için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Halide: Bu program Iphone’un en iyi programlarından biridir. Özellikleri özelleştirerek kullanabilirsiniz.

Bu program Iphone’un en iyi programlarından biridir. Özellikleri özelleştirerek kullanabilirsiniz. ProCamera: Video çekmeyi sevenler bu uygulama aracılığı ile çok güzel kareler biriktirebilir.

Video çekmeyi sevenler bu uygulama aracılığı ile çok güzel kareler biriktirebilir. İnstagram: Binlerce efekt ile paylaşımlar yapabilirsiniz.

Binlerce efekt ile paylaşımlar yapabilirsiniz. Pizap: https://apps.apple.com/us/app/pizap-graphic-design-editor/id642936943 Link aracılığı ile indirebilirsiniz.

https://apps.apple.com/us/app/pizap-graphic-design-editor/id642936943 Link aracılığı ile indirebilirsiniz. Otaku Camera: HDR görünümlü fotoğraflar yakalayabilirsiniz. İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

HDR görünümlü fotoğraflar yakalayabilirsiniz. İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Depthshot: Bu uygulama sayesinde otomatik fotoğraflar çekebilirsiniz.

Bu uygulama sayesinde otomatik fotoğraflar çekebilirsiniz. DSLR Camera: Manuel filtreler sayesinde profesyonel çekim modları ve sesli çekim ile birçok fotoğraf çekebilirsiniz. İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Manuel filtreler sayesinde profesyonel çekim modları ve sesli çekim ile birçok fotoğraf çekebilirsiniz. İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Google Camera: Bu uygulama net fotoğraflar çekmenize yardımcı olur. Bunu yaparken HDR ve Night Sight, Super zoom gibi programları kullanır. Bu sayede de gece fotoğraflarını flaş kullanmadan yakalayabilirsiniz.

Bu uygulama net fotoğraflar çekmenize yardımcı olur. Bunu yaparken HDR ve Night Sight, Super zoom gibi programları kullanır. Bu sayede de gece fotoğraflarını flaş kullanmadan yakalayabilirsiniz. Filmic Fristlight: Birçok ayarlamayı istediğiniz gibi hızlı bir şekilde yaparak, pozlama kontrolleriyle fotoğraflar çekebilirsiniz.

Birçok ayarlamayı istediğiniz gibi hızlı bir şekilde yaparak, pozlama kontrolleriyle fotoğraflar çekebilirsiniz. Pro Cam 5: Bu uygulamanın çekim modu çok yüksek. Aynı zamanda video da çekebilirsiniz.

Bu uygulamanın çekim modu çok yüksek. Aynı zamanda video da çekebilirsiniz. Camera +:

Obscuraz: https://apps.apple.com/tr/app/obscura-camera/id1290342794?l=tr Link aracılığı ile indirebilirsiniz.

Link aracılığı ile indirebilirsiniz. Cymera: Selfielerinizi pürüzsüz şekilde çekerek, otomatik yüz düzeltme ve makyaj yapabilme özelliği ile fotoğraf çekebilirsiniz.

Selfielerinizi pürüzsüz şekilde çekerek, otomatik yüz düzeltme ve makyaj yapabilme özelliği ile fotoğraf çekebilirsiniz. Selfie Cam: Yüzlerce filtre seçeneği ile fotoğraf çekebilirsiniz.

Yüzlerce filtre seçeneği ile fotoğraf çekebilirsiniz. Pro Camera By Movement:

Enlight Quickshot: Uygulamada bulunan birçok özellik ile fotoğraflar çekebilirsiniz.

Uygulamada bulunan birçok özellik ile fotoğraflar çekebilirsiniz. Camera MX: Bu uygulama güzel fotoğraflar çekmenin yanı sıra GIF moduna da sahip olabilirsiniz.

Bu uygulama güzel fotoğraflar çekmenin yanı sıra GIF moduna da sahip olabilirsiniz. Cam Me : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Facetune: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Pro Cam 7

Manual

Pro Shot : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Stacheify: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Camera Zoom FX : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Sweet Selfie: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Efekt Programları:

Beauty Plus: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Camera 365 : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

VSCO : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Lightroom

Youcam Makeup

Snapchatt : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

B612: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Look : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Faceapp: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Photo Lab Filters For Pictures : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Teleport : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

You Cam Fun : https://apps.apple.com/us/app/youcam-fun-live-face-filters/id1136617049?l=tr Link aracılığı ile indirebilirsiniz.

Slow Shutter Cam

Focos

Magic

FaceApp

Face Swapp

MSQRD

Kolaj programları:

Snapseed: Bu uygulama sayesinde fotoğraflarınızı dilediğiniz gibi düzenleyebilir ve efektler ile güzelleştirebilirsiniz.

Afterlight Z

Englight: Bu uygulama ile fotoğraflara dilediğiniz görünümü verebilirsiniz. İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Polar Photo Editör: Ücretli olan bu uygulama ile bir sürü filtre kullanabilirsiniz.

HyperFocal Pro: Üst seviyedeki netlikler sayesinde güzel fotoğraflar çekebilirsiniz.

Afterlight: Bu uygulamada çift pozlama özelliği var. Fotoğraflarınızı dilediğiniz gibi çekebilirsiniz. İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Pixlr: https://apps.apple.com/us/app/pixlr-photo-collages-effect/id526783584 link aracılığı ile indirebilirsiniz.

Over

Unfold: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Diptic: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Fuzel: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Moldiv : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Şekil Kolaj : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Eventiles: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Procollage : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

İnsta Collage Pro : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Photo Frame: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Animalted Collage

Template Collage

İnstaSize

Prisma : https://apps.apple.com/us/app/prisma-photo-editor/id1122649984 link aracılığı ile indirebilirsiniz.

Foodie

Photo Collage

Visage : https://apps.apple.com/us/app/visage-makeup-editor-beauty/id489833171 link aracılığı ile indirebilirsiniz.

Canva

SKRWT : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

TouchRetouch : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Pixelmator : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Mextures: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Distressed FX : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Lens Distartion

Photo Editör by Aviary

Darkroom

Hypocam : https://apps.apple.com/us/app/hypocam/id1077991979 link aracılığı ile indirebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen efektler hem eğlenceli anlar yaşamanızı hem de güzel fotoğraflar çekebilmenize yardımcı olacak. Hemen ücretsiz indirerek deneyebilirsiniz.

Yukarıdaki aplikasyonlar aracılığı ile fotoğraflarınızı dilediğiniz gibi birleştirebilir ve istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

Fotoğraflı video ve video yapma programları: