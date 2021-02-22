Iphone ile güzel fotoğraf çekmek için en iyi programlar ve flitreler

Iphone’larda en iyi fotoğrafları çekebilmeniz ve en iyi filtreleri uygulayabilmeniz için sizlere filtre programlarını derledik. Ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz programlar aşağıda yer alıyor.
VSCO:Kolayca indirebileceğiniz bu programla istediğiniz gibi fotoğraflar çekerek aynı zamanda kolaj da yapabilirsiniz.
Retrica:Bu uygulamada dilediğiniz kadar efekt bulabilir ve kullanabilirsiniz.
Adobe Lightroom:Fotoğraf çekimlerinde bulunan HDV ve Raw gibi profesyonel ayarlar ile çekim yapabilir ve daha birçok özelliği ile fotoğraflarınızı düzenleyebilirsiniz.
500px:Bu uygulamada dolgunluk, gölge ayarlama ve binlerce filtre seçeneği ile hem paylaşım yapıp hem fotoğraf çekebilirsiniz. İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
Camera 365:Pürüzsüz yüzler için bu uygulamayı kullanabilirsiniz.
Halide:Bu program Iphone’un en iyi programlarından biridir. Özellikleri özelleştirerek kullanabilirsiniz.
ProCamera:Video çekmeyi sevenler bu uygulama aracılığı ile çok güzel kareler biriktirebilir.
İnstagram:Binlerce efekt ile paylaşımlar yapabilirsiniz.
Pizap:https://apps.apple.com/us/app/pizap-graphic-design-editor/id642936943 Link aracılığı ile indirebilirsiniz.
Otaku Camera:HDR görünümlü fotoğraflar yakalayabilirsiniz. İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
Depthshot:Bu uygulama sayesinde otomatik fotoğraflar çekebilirsiniz.
DSLR Camera:Manuel filtreler sayesinde profesyonel çekim modları ve sesli çekim ile birçok fotoğraf çekebilirsiniz. İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
Google Camera:Bu uygulama net fotoğraflar çekmenize yardımcı olur. Bunu yaparken HDR ve Night Sight, Super zoom gibi programları kullanır. Bu sayede de gece fotoğraflarını flaş kullanmadan yakalayabilirsiniz.
Filmic Fristlight:Birçok ayarlamayı istediğiniz gibi hızlı bir şekilde yaparak, pozlama kontrolleriyle fotoğraflar çekebilirsiniz.
Pro Cam 5:Bu uygulamanın çekim modu çok yüksek. Aynı zamanda video da çekebilirsiniz.
Camera +:
Obscuraz: https://apps.apple.com/tr/app/obscura-camera/id1290342794?l=trLink aracılığı ile indirebilirsiniz.
Cymera:Selfielerinizi pürüzsüz şekilde çekerek, otomatik yüz düzeltme ve makyaj yapabilme özelliği ile fotoğraf çekebilirsiniz.
Selfie Cam:Yüzlerce filtre seçeneği ile fotoğraf çekebilirsiniz.
Pro Camera By Movement:
Enlight Quickshot:Uygulamada bulunan birçok özellik ile fotoğraflar çekebilirsiniz.
Camera MX:Bu uygulama güzel fotoğraflar çekmenin yanı sıra GIF moduna da sahip olabilirsiniz.
Cam Me : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
Facetune: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
Pro Cam 7
Manual
Pro Shot : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
Stacheify: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
Camera Zoom FX : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
Sweet Selfie: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
Efekt Programları:
- Beauty Plus: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Camera 365 : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- VSCO : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Lightroom
- Youcam Makeup
- Snapchatt : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- B612: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Look : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Faceapp: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Photo Lab Filters For Pictures : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Teleport : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- You Cam Fun : https://apps.apple.com/us/app/youcam-fun-live-face-filters/id1136617049?l=tr Link aracılığı ile indirebilirsiniz.
- Slow Shutter Cam
- Focos
- Magic
- FaceApp
- Face Swapp
- MSQRD
Kolaj programları:
- Snapseed: Bu uygulama sayesinde fotoğraflarınızı dilediğiniz gibi düzenleyebilir ve efektler ile güzelleştirebilirsiniz.
- Afterlight Z
- Englight: Bu uygulama ile fotoğraflara dilediğiniz görünümü verebilirsiniz. İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Polar Photo Editör: Ücretli olan bu uygulama ile bir sürü filtre kullanabilirsiniz.
- HyperFocal Pro: Üst seviyedeki netlikler sayesinde güzel fotoğraflar çekebilirsiniz.
- Afterlight: Bu uygulamada çift pozlama özelliği var. Fotoğraflarınızı dilediğiniz gibi çekebilirsiniz. İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Pixlr: https://apps.apple.com/us/app/pixlr-photo-collages-effect/id526783584 link aracılığı ile indirebilirsiniz.
- Over
- Unfold: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Diptic: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Fuzel: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Moldiv : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Şekil Kolaj : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Eventiles: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Procollage : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- İnsta Collage Pro : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Photo Frame: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Animalted Collage
- Template Collage
- İnstaSize
- Prisma : https://apps.apple.com/us/app/prisma-photo-editor/id1122649984 link aracılığı ile indirebilirsiniz.
- Foodie
- Photo Collage
- Visage : https://apps.apple.com/us/app/visage-makeup-editor-beauty/id489833171 link aracılığı ile indirebilirsiniz.
- Canva
- SKRWT : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- TouchRetouch : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Pixelmator : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Mextures: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Distressed FX : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Lens Distartion
- Photo Editör by Aviary
- Darkroom
- Hypocam : https://apps.apple.com/us/app/hypocam/id1077991979 link aracılığı ile indirebilirsiniz.
Yukarıdaki aplikasyonlar aracılığı ile fotoğraflarınızı dilediğiniz gibi birleştirebilir ve istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.
Fotoğraflı video ve video yapma programları:
- ProCamera: Bu program sayesinde HDR ve Lowlight çekim özellikleri ile videolar hazırlayabilirsiniz.
- FilmicPro: Bu programda odak ve pozlama özellikleri ile videolar yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra histogram ile görüntü ayarlarını ayarlayabilirsiniz. İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Open Camera: Bu uygulamayı ücretsiz olarak indirebilir ve HD kalitede videolar çekebilirsiniz. Aynı zamanda fotoğraf çekimi için de kullanılan bir uygulamadır. Ama genellikle video için kullanılır. İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Splice: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Adobe Premiere Clip : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Magisto video Editor: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Viva Video: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Videorama: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Quick: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Kinamatic: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Replay
- Cute Cut
- Dark Room
- Movie Pro : https://apps.apple.com/us/app/moviepro-pro-video-camera/id547101144 link aracılığı ile indirebilirsiniz.
- İMovie
Son Güncelleme: 22.02.2021 15:24