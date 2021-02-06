iPhone için en iyi VPN uygulamaları

iOS işletim sisteminin kullanıldığı iPhone’ların, intenetteki tehditlere karşı güvenli olduğu bilinmektedir. İntenette daha iyi bir güvenliğe sahip olmanızı ve verilerinizin diğer kullanıcılarla paylaşılmaması için, telefonun işletim sisteminin dışında sanal bir özel ağ kullanılması gerekmektedir.

VPN nedir?

Sanal özel bir ağ olan VPN, intenette güvenli bir şekilde gezinmenizi ve intenet sitelerinin kişisel verilerine ulaşmasını engelleyen bir sistemdir. VPN, sizinle hedef sunucu arasında sanal bir tünel oluşturarak gezinti trafiğini şifreli tünel üzerinde gerçekleştirir. Bu da kullanıcı verilerinin güvende kalmasını sağlayarak, verileri kötü niyetli kişilerden korur.

iPhone için VPN kullanmanın avantajları nelerdir?

iPhone’larda VPN kullanarak kişisel verilerinizin korunmasını, temel güvenliğini sağlayarak intenette güvenle gezebilirsiniz. VPN kullanmanın avantajları şöyle sıralanabilir;

-Anonim kalmak için kimliğinizi gizler,

-Yaşadığınız bölgede kısıtlanan ya da yasaklara erişmenizi sağlar,

-Uzaktan çalışma.

iPhone’da VPN nasıl kullanılır?

iPhone’larda VPN kullanmanın iki yolu bulunmaktadır. Bunlardan ilki, seçtiğiniz bir VPN’i bulabilir ve telefonunuza indirerek adımları takip edebilirsiniz. Ya da istediğiniz VPN’in bir iOS uygulaması bulunmuyorsa, VPN’i manuel olarak yapılandırabilirsiniz. Bu bağlamda Apple, yazma sırasında IKEv2, IPsec ve L2TP prokollerini destekler.

iPhone ya da iPad’inize manuel olarak VPN yapılandırmak için şu adımları takip edin;

Ayarlar’ı açın ve Genel’e gidin,

Aşağı kaydırarak VPN’i seçin,

VPN Yapılandırması Ekle’ye tıklayarak gerekli bilgileri doldurun,

Kurulum tamamlandıktan sonra Durum Açık’ın yanındaki anahtarı değiştirebilir ve bağlantınızın VPN üzerinden yönlendirilmesini aktif hale getirebilirsiniz.

Tüm bunların yanında seçtiğiniz VPN istemcisini App Store’dan indirebilirsiniz. İndirme tamamlandığında cihazınızdaki VPN’i yapılandırmak için ekrandaki talimatları takip etmeniz gerekecektir.

En iyi iPhone VPN uygulamaları

iPhone cihazlarda kullanılabilecek birçok VPN uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulamalarda öncelikli olarak maksimum eş zamanlı bağlantı sayısı, güçlü gizlilik politikası, açık hizmet şartları ve kullanım kolaylığı gibi etmenleri aramanız gerekmektedir. iPhone’larda kullanabileceğiniz en güvenli ve kolay çalışan 7 VPN uygulamasından detaylı olarak bahsedeceğiz.

TunnelBear

TunnelBear, en iyi ücretsiz VPN uygulamalarından biri olarak öne çıkmaktadır. Temiz ara yüzü ve tek dokunuşla bağlantı işlevi sunmaktadır. Birçok uygulama ve web sitelerine ulaşmanızı sağlayan Tunner Bear’ın 22 ülkede sunucusu bulunmaktadır. Güvenlik açısından, hizmet varsayılan olarak AES-256 bit şifreleme sunmaktadır ve kayıt tutmama politikasına sahip olmayı önermektedir. Her TunnelBear hesabı, TunnelBear ağına beş adede kadar eşzamanlı bağlantıya izin verir.

TunnelBear, ayda 500 MB veri sunmaktadır. VPN’i aktif bir şekilde kullanıyorsanız, 5 adede kadar bağlı cihaz desteği sunan Premium hesaba geçiş yapabilirsiniz.

Hotspot Shield

App Store’daki bir başka popüler VPN uygulaması da Hotspot Shield’dir. Kullanımı kolay bir arayüze sahip olan uygulama, 115’ten fazla konum sunmayı önererek intenet trafiğinin güvenliğini sağlamak için cihaz ile hizmet sunucuları arasında şifreleme vaat eder. Uygulamayla 7 günlük ücretsiz deneme sürümü ve 500 MB veri alabilirsiniz. Uygulamanın en avantajlı yönlerinden biri, deneme süresi boyunca oturum açmak zorunda kalmadan VPN’i sınırlı bir şekilde kullanmanıza izin vermesidir.

Windscribe

Cihazınız için ücretsiz bir VPN arıyorsanız, Windscribe en iyi ve güvenli istemcilerden biridir. Ayda 10 GB veri sunar ve bu kullanıcılar için oldukça yüksek bir veri akışıdır. Uygulamanın tek dezavantajı, diğer uygulamalardan farklı olarak yalnızca 10 sunucuya erişim elde edilmesidir. Windscribe, IP adresinizi gizlemek, trafiğinizi şifrelemek ve intenette doyasıya gezmek için tercih edebilirsiniz. Hesabınızı premiuma yükselttiğinizde yaklaşık 110 farklı sunucu desteğinden de faydalanabilirsiniz.

ProtonVPN

ProtonVPN, sıkça indirilen popüler VPN’lerden biridir. Uçtan uca şifreli bir e-posta hizmeti olan ProtonMail’deki insanlardan geliyor. Uygulamayı diğer VPN’lerden ayıran şey, güçlü gizlilik yasalarıyla bilinen İsviçre merkezli olmasıdır. ProtonVPN, yalnızca tek bir bağlantı desteğiyle sınırsız veri desteği sunmaktadır. Bununla birlikte 3 ülkedeki sunuculara erişim sağlayabilirsiniz. Hizmet tamamen ücretsizdir.

Nord VPN

Nord VPN istemcisi, iPhone için çok sayıda özelliğe sahip ve oldukça temiz bir arayüze sahiptir. başlangıçta hizmet bir dizi VPN protokolünü destekler ve güçlü bir şifreleme standardı sunar. Dünya çapında yüksek aktarım hızlarına sahip 5500’den fazla sunucuya sahip olduğu iddia edilmektedir. Ayrıca tek bir hesapla 6 cihazda kullanabilirsiniz.

Tüm bu güzel özelliklerin yanında uygulama ne yazık ki artık ücretsiz deneme sürümü sunmamaktadır. Bu nedenle uygulamayı indirdiğinizde abonelik ücretini peşin ödemeniz gerekir. Hizmetten memnun kalmamanız durumunda, 30 gün içerisinde para iadesini garanti etmektedir.

Express VPN

ExpressVPN, iPhone için güvenli ve ücretli VPN uygulamalarından biridir. Kullanımı kolay bir arayüz sunmaktadır. Sınırsız hız ve bant genişliği ile 94 ülkede 3000’den fazla sunuya erişebilirsiniz. ExpressVPN, VPN bağlantısının başarısız olması durumunda ağ verilerinin güvenli VPN tünelinin dışına sızmasını önleyen kullanışlı bir kill switch özelliği sunar.

Uygulama 5 cihaza kadar kullanım sağlar ve 7 günlük ücretsiz deneme sürümü ile kullanılabilir. Bu süreden sonra 1, 6 ya da 12 aylık bir abonelik satın alarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

Surfshark VPN

Surfshark VPN, iPhone için en uygun fiyatlı VPN’lerden biridir. DDoS (dağıtılmış hizmet reddi) gibi saldırılara karşı koruma dahil olmak üzere güçlü gizlilik özellikleriyle 50’den fazla ülkede kullanılmış ve 800’den fazla VPN sunucusuna erişim sağlar. Uygulama 7 günlük ücretsiz bir deneme sürümü sunmaktadır. Uygulamadan memnun kalmamanız durumunda 30 günlük para iadesi garantisiyle ücretinizi geri alabilirsiniz.