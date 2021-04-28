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iPhone gizli klasör nasıl oluşturulur?

Akıllı telefonların önde gelen isimleri arasında yer alan Apple şirketi, iPhone gizli klasör oluşturma özelliğiyle yeniden gündeme geldi. Birçok kullanıcı iPhone gizli klasör oluşturmanın yollarını araştırıyor. Peki, iPhone gizli klasör nasıl oluşturulur? İşte detaylar…

28 Nisan 2021 Çarşamba 03:23
iPhone gizli klasör nasıl oluşturulur?
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Son zamanlarda telefon piyasasına pek çok iPhone modeliyle yeniden hız kazandıran Apple, telekomünikasyon ile iletişim teknolojileri alanında aralarında en fazla kazanç elde eden şirket oldu.

Her an, her yerde, herkesin elinde bulunan telefonlarımız ile o kadar fazla zaman geçiriyoruz ki hayatımıza ailelerimizden çok daha yakın haldeler. Bu kadar fazla vakit geçirdiğimizi düşündüğümüzde gizli belgeler ile sırlarımızı da telefonumuzda muhafaza etmekte haklıyız.

Gizlilikle ilgili hassas olan iPhone kullanıcıları, üçüncü kişilerin görmesini istemedikleri içerikleri gizli tutabilmek için yeni yollar arıyorlar. Bu yollardan bir tanesi de tüm içerikleri aynı klasör içinde birleştirerek o klasörü gizleme yöntemini siz de uygulamayı istiyorsanız bu haberimizi dikkatli bir şekilde okumanız gerekiyor.

iPhone gizli klasör nasıl oluşturuluyor?

iPhone’da gizli klasör oluşturmak için ilk olarak beyaz ve düz bir arka plan seçimi yapmalısınız. Seçtiğiniz arka planda sadece klasörün olacağı yerin beyaz olması yeterli olacaktır. Bu sayede gizli klasörünüzü saklayabilmek adına kendinize alan yaratmış olacaksınız.

  • iPhone menüsünden ayarlar uygulamasına giriş yapın
  • Ayarlar menüsünden de genel alt bölümü seçip “Erişilebilirlik” ayarları kısmına giriş yapın
  • Erişilebilirlik ayarları kısmında kontrast değerini arttırmanız gerekiyor.

Arka plan olarak beyaz kullanacak olan kullanıcılar bu ayarı tamamen kaldırmalılar. Eğer ki gri bir duvar kağıdı seçimi yaparsanız şeffaflık özelliğini kaldırmayarak ince bir ayar yapmanız gerekir. Uğraşmayı istemeyenler ise beyaz bir arka plan seçimi yaparak klasörlerini gizlemeyi sürdürebilirler.

Erişilebilirlik ayarları veya beyan arka planla uğraşmayı istemeyenler için ise en doğru yol iPhone gizli klasör oluşturma uygulamasını indirmek olacaktır.

iPhone gizli klasör oluşturma uygulaması

Çeşitli yollar ile cihazda gizli klasör oluşturulabildiği gibi 3. parti uygulamalar sayesinde de iPhone’da gizli klasör oluşturulabiliyor. Gizli klasör oluşturma uygulaması ile arka plan ve kontrast ayarı yapmaya gerek kalmadan kolaylıkla gizli klasör oluşturabiliyorsunuz.

Gizli klasör oluşturma uygulamasının kullanımı

  • Uygulamayı indirmenizin ardından uygulama ekranından “Simge oluştur” kısmına tıklamalısınız,
  • Ekrana gelen “Bağlantıya git” seçeneğine tıklamanız gerekiyor,
  • Bu ekranda gördüğünüz pek çok seçeneğin içinden “Film Rulosu” seçeneğini seçip tıkladıktan sonra arka planınızda olan beyaz duvar kağıdını da seçerek gizli klasörünüzü oluşturmalısınız,
  • Gizlemeyi istediğiniz klasöre bu programın sayesinde beyaz simge ataması yapmanız gerekmekte.

Yukarıda yazan maddeleri dikkatli bir şekilde uyguladıktan sonra iPhone cihazınızda sizden başka kimse gizli klasör bulunduğunu fark edemeyecektir.  




Son Güncelleme: 28.04.2021 03:23
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Anahtar Kelimeler:
GizliİphoneKlasör
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