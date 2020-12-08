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iPhone garanti sorgulama işlemi nasıl yapılır? iPhone cihazların garanti sorgulaması

Apple, iPhone garanti sorgulama işlemi nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. İşte iPhone cihazların garanti sorgulaması için yapmanız gerekenler.

08 Aralık 2020 Salı 22:18
iPhone garanti sorgulama işlemi nasıl yapılır? iPhone cihazların garanti sorgulaması
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iPhone garanti sorgulama işlemleri son derece kolaydır. iPhone garanti talebinde bulunabilmek için Apple’ın resmi web sayfasına girmeniz gerekiyor. Firmanın oluşturduğu servis ve destek sayfasından talep yapılabiliyor.

iPhone garanti sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Apple’ın servis ve destek hattı açık adreste açılacak. Bu bölümde iki seçeneğe dikkat etmeniz gerekmektedir. İlk aşamada üst alanda cihazın seri numarası bulunacaktır. İkinci olarak ‘’Lütfen kodu girin’’ alanı olacaktır. Bu bölümde güvenlik doğrulamasında gerekir ve bu sayfada alana cihazın seri numarasını girmelisiniz. Sorgudan sonra sonuçlar ekranda görünür ve cihazın servis desteği varsa görünecek. Destek hizmetini doğrulayabilmek için onarım ve servis kapsamına girmeniz gerekmektedir.



Son Güncelleme: 08.12.2020 22:18
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