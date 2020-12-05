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iPhone garanti sorgulama işlemi nasıl yapılır?

iPhone cihazların garanti sorgulamasını yapmak oldukça kolaydır. iPhone garanti sorgulama işlemi nasıl yapılır? Garanti sorgulama işlemi Apple’ın internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir.

05 Aralık 2020 Cumartesi 15:39
iPhone garanti sorgulama işlemi nasıl yapılır?
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iPhone tarafından garanti sorgulama işlemi yapabilmek için Apple’ın resmi intenet adresinde girmek gerekir. Şirketin oluşturduğu servis ve destek sayfası üzerinden sorgulama yapılabilmektedir.

iphone garanti sorgulama

Garanti sorgulamak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://checkcoverage.apple.com/tr/tr/

Açılan adreste Apple’ın servis ve destek hattı açılacaktır. Bu bölümde bulunan iki seçeneğe dikkat etmek gerekir. İlk olarak üst alanda cihazın seri numarası olacaktır. İkinci olarak ise lütfen gözüken kodu girin alanı olacaktır. Bu bölüm güvenlik onaylaması için gereklidir.

Bu sayfada cihazının seri numarasını alana girmeniz gerekir. Seri numara girildikten sonra alttaki kodu girerek sorgulama işlemini başlatabilirsiniz. Sorgulama işlemi ardından sonuçlar ekranda gözükecektir. Bu alanda bazı seçenekler çıkacaktır ve cihazınızın servis desteğinin olup olmadığı gözükecektir. Servis desteğini kontrol etmek için onarım ve servis kapsamı alanına girmeniz gerekmektedir.



Son Güncelleme: 05.12.2020 15:39
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