İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Gamze hakkında flaş gelişme
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden...

İPhone fotoğraf ismini değiştirme işlemi nasıl yapılmaktadır? Adım adım anlatım

iPhone kullanıcıları istedikleri zaman fotoğraf adını değiştirebilir. Ancak bu işlem için önce bazı adımların gerçekleştirilmesi gerekir. Fotoğraf adını değiştirmek isteyen iPhone kullanıcıları için iPhone fotoğraf adı nasıl değiştirilir? Hangi işlemleri gerçekleştirmek gerekir?

07 Kasım 2020 Cumartesi 16:23
İPhone fotoğraf ismini değiştirme işlemi nasıl yapılmaktadır? Adım adım anlatım
Takip Et:

iPhone kullanıcıları, iPhone fotoğraf adını değiştirmek için birden fazla yöntem kullanabilir. Ancak bu, bilginin güvenliğinden ödün vermeden yapılmalıdır. Herhangi bir zarara uğramamak için en doğru şekilde yapılması gerekir.

İphone Fotoğraf İsim Değiştirme Nasıl Yapılır?

İPhone fotoğraflarının isimlendirilmesi sistem tarafından otomatik olarak yapılır. Ancak kullanıcılar bazı ayarlamalar yaparak iPhone'un adını değiştirebilirler. İPhone'daki son güncellemenin ardından "Dosyalar" uygulaması üzerinden isim değiştirme işlemi daha kolay hale geldi.

İPhone fotoğraf adı nasıl değiştirilir? Bu soru şu şekilde cevaplanabilir;

Birinci adım

İlk olarak, iPhone fotoğrafı olarak kullanmak istediğiniz fotoğrafı seçin. Bu fotoğraf, telefondaki mevcut bir fotoğraf veya tarayıcı aracılığıyla indirilmiş bir fotoğraf olabilir.

İkinci adım

Bir fotoğraf seçtikten sonra, "Fotoğraflar" uygulamasına girebilir ve adı değiştirilecek fotoğrafın üzerine tıklayabilirsiniz.

Üçüncü adım

Fotoğrafı seçtikten sonra, alttaki "Dosyalara Kaydet" seçeneğini tıklayın.

Dördüncü adım

Açılan menü ekranında iCloud Drive'da bir dosya seçin ve ardından "Bitti" yazan düğmeyi tıklayın.

Beşinci adım

 "Dosyalar" uygulamasına gidin ve ilgili iCloud Drive dosyasını açın. Dosyadan adını değiştirmek istediğiniz fotoğrafı seçin.

Altıncı adım

Fotoğrafı tuttuktan sonra açılan pencerede "Adını Değiştir" sekmesine tıklayın.

Yedinci adım

Yeni fotoğrafın adı açılan alana yazılacaktır, ardından işlemi tamamlamak için "Bitti" düğmesine tıklayın. Bu işlem tamamlandıktan sonra seçilen fotoğrafın adı değiştirilecektir. Bu işlem telefonun donanımına veya yazılımına zarar vermeden kolaylıkla gerçekleştirilecektir.


İphone Fotoğraf İsmini Değişme İşlemi İpad İçin de Geçerli Mi?

iPad kullanıcıları ve iPhone sahipleri, sahip oldukları cihazdaki fotoğrafın adını değiştirmek isteyebilir. Elbette iPhone fotoğraf adını değiştirme işleminin iPad için de geçerli olup olmadığı sorusu evet olarak cevaplanabilir.

iPad cihazındaki bir fotoğrafın adını değiştirmek için mevcut iOS işletim sistemini kullanmanız gerekir. Eski işletim sistemlerinde fotoğraf adını değiştirmek mümkün olmayabilir. Bu nedenle önce sistemi güncellemek doğrudur.

İpad Fotoğraf İsmi Nasıl Değiştirilir?

Fotoğraf adını iPad üzerinden de değiştirebilirsiniz. Mevcut iOS kullanıcıları için bu işlem sadece birkaç adımda kolayca tamamlanabilir. İPad fotoğrafının isminin nasıl değiştirileceğiyle ilgili sorular şu şekilde cevaplanabilir;

Birinci adım

İlk olarak, iPhone fotoğrafı olarak kullanmak istediğiniz fotoğrafı seçin. Bu fotoğraf, telefondaki mevcut bir fotoğraf veya tarayıcı aracılığıyla indirilmiş bir fotoğraf olabilir.

İkinci adım

Bir fotoğraf seçtikten sonra, "Fotoğraflar" uygulamasına girebilir ve adı değiştirilecek fotoğrafın üzerine tıklayabilirsiniz.

Üçüncü adım

Fotoğrafı seçtikten sonra, alttaki "Dosyalara Kaydet" seçeneğini tıklayın.

Dördüncü adım

Açılan menü ekranında iCloud Drive'da bir dosya seçin ve ardından "Bitti" yazan düğmeyi tıklayın.

Beşinci adım

"Dosyalar" uygulamasına gidin ve ilgili iCloud Drive dosyasını açın. Dosyadan adını değiştirmek istediğiniz fotoğrafı seçin.

Altıncı adım

Fotoğrafı tuttuktan sonra açılan pencerede "Adını Değiştir" sekmesine tıklayın.

Yedinci adım

Yeni fotoğrafın adı açılan alana yazılacaktır, ardından işlemi tamamlamak için "Bitti" düğmesine tıklayın.

 



Son Güncelleme: 07.11.2020 16:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İphoneIOSİphone Isim Değiştirme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boşalan bataryasını 49 dakikada tam dolduran telefon üreticisi rekorları alt üst ediyor!
Boşalan bataryasını 49 dakikada tam dolduran telefon üreticisi rekorları alt üst ediyor!
Teknoloji devlerine Türkiye'den ceza yağdı!
Teknoloji devlerine Türkiye'den ceza yağdı!
Yeni Renault Captur Kasım ayından itibaren Türkiye'de satılacak!
Yeni Renault Captur Kasım ayından itibaren Türkiye'de satılacak!
PlayStation 5 Amazon Türkiye'de ön siparişe açıldı!
PlayStation 5 Amazon Türkiye'de ön siparişe açıldı!
2021 Nissan Magnite Yeni Crossover tanıtımı yapıldı
2021 Nissan Magnite Yeni Crossover tanıtımı yapıldı
Porsche Panamera genişleyen ürün gamı ile müşterilerine sunuluyor!
Porsche Panamera genişleyen ürün gamı ile müşterilerine sunuluyor!

Popüler Haberler

İPhone fotoğraf ismini değiştirme işlemi nasıl yapılmaktadır? Adım adım anlatım
Öğretmen dizisi final mi yapacak?
Pataloji rapor sonucu ne zaman, kaç günde çıkar?
A101 mağazalarında satışa çıkarılan Huawei band 4 incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Whatsapp’ta engellendiğimi nasıl anlarım? Whatsapp engel kontrol işlemleri
Hayatın Ritmi sunucusu kimdir? Dr. Halit Yerebakan hakkında bilgiler
Kimlik ve ehliyet birleştirme işlemleri nasıl yapılır? Ehliyet ve kimlik birleştirme randevu alma işlemleri
Boşanma dilekçesi nerede yazılır? 2020 Boşanma dilekçesi nereden alınır?
Müteahhitlik belgesi nasıl alınır? Müteahhitlik belgesi başvurularında gereken belgeler nelerdir?
Zümrüdüanka yeni bölüm neden yok? Zümrüdüanka neden yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman?
Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin barıştı mı? Paylaşımdaki detay ele verdi!
Kenan İmirzalıoğlu Çukur'da oynayacak mı? Çukur’da Sinem Kobal sürprizi!
Seda Dinçer kurtarıldı mı? Enkaz altında kalan Seda Dinçer çıkarıldı mı?
Bankalar dışında kredi desteği sağlayan Finans şirketleri!
Belediyede memur olma şartları nelerdir? Belediye memur alım şartları
LC Waikiki yeni reklam şarkısını kim söylüyor?
Bim'de indirimde ne var 7 Kasım 2020 Cumartesi bim indirimleri bu hafta
Devlet tarafından öğrencilere verilen maddi yardımlar
Çiftçi Mazot Gübre desteği nasıl alınır? Mazot ve gübre desteğinden nasıl yararlanılır? Destek ödemeleri ne zaman başlayacak?
24 Kasım 2020 Öğretmenler günü için kampanyalar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.