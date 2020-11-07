İPhone fotoğraf ismini değiştirme işlemi nasıl yapılmaktadır? Adım adım anlatım

iPhone kullanıcıları, iPhone fotoğraf adını değiştirmek için birden fazla yöntem kullanabilir. Ancak bu, bilginin güvenliğinden ödün vermeden yapılmalıdır. Herhangi bir zarara uğramamak için en doğru şekilde yapılması gerekir.

İphone Fotoğraf İsim Değiştirme Nasıl Yapılır?

İPhone fotoğraflarının isimlendirilmesi sistem tarafından otomatik olarak yapılır. Ancak kullanıcılar bazı ayarlamalar yaparak iPhone'un adını değiştirebilirler. İPhone'daki son güncellemenin ardından "Dosyalar" uygulaması üzerinden isim değiştirme işlemi daha kolay hale geldi.

İPhone fotoğraf adı nasıl değiştirilir? Bu soru şu şekilde cevaplanabilir;

Birinci adım

İlk olarak, iPhone fotoğrafı olarak kullanmak istediğiniz fotoğrafı seçin. Bu fotoğraf, telefondaki mevcut bir fotoğraf veya tarayıcı aracılığıyla indirilmiş bir fotoğraf olabilir.

İkinci adım

Bir fotoğraf seçtikten sonra, "Fotoğraflar" uygulamasına girebilir ve adı değiştirilecek fotoğrafın üzerine tıklayabilirsiniz.

Üçüncü adım

Fotoğrafı seçtikten sonra, alttaki "Dosyalara Kaydet" seçeneğini tıklayın.

Dördüncü adım

Açılan menü ekranında iCloud Drive'da bir dosya seçin ve ardından "Bitti" yazan düğmeyi tıklayın.

Beşinci adım

"Dosyalar" uygulamasına gidin ve ilgili iCloud Drive dosyasını açın. Dosyadan adını değiştirmek istediğiniz fotoğrafı seçin.

Altıncı adım

Fotoğrafı tuttuktan sonra açılan pencerede "Adını Değiştir" sekmesine tıklayın.

Yedinci adım

Yeni fotoğrafın adı açılan alana yazılacaktır, ardından işlemi tamamlamak için "Bitti" düğmesine tıklayın. Bu işlem tamamlandıktan sonra seçilen fotoğrafın adı değiştirilecektir. Bu işlem telefonun donanımına veya yazılımına zarar vermeden kolaylıkla gerçekleştirilecektir.

İphone Fotoğraf İsmini Değişme İşlemi İpad İçin de Geçerli Mi?

iPad kullanıcıları ve iPhone sahipleri, sahip oldukları cihazdaki fotoğrafın adını değiştirmek isteyebilir. Elbette iPhone fotoğraf adını değiştirme işleminin iPad için de geçerli olup olmadığı sorusu evet olarak cevaplanabilir.

iPad cihazındaki bir fotoğrafın adını değiştirmek için mevcut iOS işletim sistemini kullanmanız gerekir. Eski işletim sistemlerinde fotoğraf adını değiştirmek mümkün olmayabilir. Bu nedenle önce sistemi güncellemek doğrudur.

İpad Fotoğraf İsmi Nasıl Değiştirilir?

Fotoğraf adını iPad üzerinden de değiştirebilirsiniz. Mevcut iOS kullanıcıları için bu işlem sadece birkaç adımda kolayca tamamlanabilir. İPad fotoğrafının isminin nasıl değiştirileceğiyle ilgili sorular şu şekilde cevaplanabilir;

Birinci adım

İlk olarak, iPhone fotoğrafı olarak kullanmak istediğiniz fotoğrafı seçin. Bu fotoğraf, telefondaki mevcut bir fotoğraf veya tarayıcı aracılığıyla indirilmiş bir fotoğraf olabilir.

İkinci adım

Bir fotoğraf seçtikten sonra, "Fotoğraflar" uygulamasına girebilir ve adı değiştirilecek fotoğrafın üzerine tıklayabilirsiniz.

Üçüncü adım

Fotoğrafı seçtikten sonra, alttaki "Dosyalara Kaydet" seçeneğini tıklayın.

Dördüncü adım

Açılan menü ekranında iCloud Drive'da bir dosya seçin ve ardından "Bitti" yazan düğmeyi tıklayın.

Beşinci adım

"Dosyalar" uygulamasına gidin ve ilgili iCloud Drive dosyasını açın. Dosyadan adını değiştirmek istediğiniz fotoğrafı seçin.

Altıncı adım

Fotoğrafı tuttuktan sonra açılan pencerede "Adını Değiştir" sekmesine tıklayın.

Yedinci adım

Yeni fotoğrafın adı açılan alana yazılacaktır, ardından işlemi tamamlamak için "Bitti" düğmesine tıklayın.