iPhone bilgisayara fotoğraf aktarma işlemi nasıl yapılır?

iPhone’da bulunan görselleri bilgisayara aktarabilmek için iTunes’a ihtiyacınız yok. Windows ve MAC üzerinden ücretsiz iOS transfer programı sayesinde hızlı ve sorunsuz olarak müzik, fotoğraf ve video aktarma işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

iPhone’dan PC’ye fotoğraf atma nasıl yapılır?

iPhone’unuzdaki verileri bilgisayara taşımak veya bulut yedeklemesi yapmak istiyor olabilirsiniz. iCloud ve Google Drive başta olmak üzere bulut depolama servisi, dilediğiniz bütün noktalardan verilere erişim olanağı sağlamaktadır. Bulut depolama bütün verilerinize erişebilmek için intenet bağlantısı gerektirdiğinden bilgisayara yedeklemek en kolay çözümlerden birisi değerlendiriliyor.

iTunes olmadan iPhone’dan bilgisayara veya bilgisayardan iPhone’a dosya aktarabilmek için Dr.fone kullanabilirsiniz. Bütün işletim sistemleri ile entegre biçimde kullanabileceğiniz Dr.Fone, içeriklerin tamamını aktarabilmenize imkan tanıyor.