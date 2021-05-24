İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

iPhone 13 Pro yeni görüntüleri

Apple Eylül ayında yeni bir iPhone’u piyasaya sürecek. Yakın zamanda çıkacak olan iPhone 13 Pro’ya dair yeni tasarımlar sosyal medyaya sızdı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 17:08
iPhone 13 Pro yeni görüntüleri
Takip Et:

Apple her sene olduğu gibi bu sene de yeni bir iPhone’la karşımızda olacak. Son zamanların en çok konuşulan yeni Apple cihazı iPhone 13 Pro oldu. Eylül ayı yakınlarında çıkması beklenen iPhone 13 Pro’ya dair yeni tasarımlar sosyal medya üzerinden sızdırıldı. iPhone 13 Pro’nun intenete sızan bu yeni tasarımının “kesinleştirilmiş sürüm” adı altında sızdırıldığı dikkat çekiyor. iPhone 13 Pro’nun burada gösterilen görüntülerinin telefonun son tasarımı olduğu düşünülüyor.

Yeni iPhone 13 Pro modelinin küçük çıkıntılı ve düz bir kamera modülüne sahip olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihazın çentik boyutunun küçültülmesi ve telefonda bulunan çelik kısımların daha az parmak izi tutacağı düşünülüyor. Kamerasının ise daha önce satışa sunulan iPhone modellerine kıyasla daha büyük olduğu görülüyor. Henüz kesin bir bilgi olmasa da iPhone 13 Pro’nun görüntüsünün burada gösterilen videodaki gibi olacağı düşünülüyor.


Son Güncelleme: 24.05.2021 17:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İphoneAppleIphone 13 ProYeni Iphone KamerasıİPhone 13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
iPhone 12 ne zaman tanıtılacak? Apple İphone 12 tanıtım tarihi ne zaman belli olacak?
iPhone 12 ne zaman tanıtılacak? Apple İphone 12 tanıtım tarihi ne zaman belli olacak?
En Güvenli ve Ücretsiz VPN Programları
En Güvenli ve Ücretsiz VPN Programları
Android 12 One UI 4.0 güncellemesi alacak Samsung modelleri listesi
Android 12 One UI 4.0 güncellemesi alacak Samsung modelleri listesi
Twitter onaylı hesap için mavi tik başvuruları ne zaman başlıyor? 2021 Twitter mavi tik nedir, nasıl alınır?
Twitter onaylı hesap için mavi tik başvuruları ne zaman başlıyor? 2021 Twitter mavi tik nedir, nasıl alınır?
Yüzüklerin Efendisi oyunu ne zaman çıkacak, tarih belli mi?
Yüzüklerin Efendisi oyunu ne zaman çıkacak, tarih belli mi?
NBA 2K21 ücretsiz oldu! Epic Games NBA 2K21 ücretsiz indir
NBA 2K21 ücretsiz oldu! Epic Games NBA 2K21 ücretsiz indir

Popüler Haberler

Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
MEB 2021 okullar ne zaman kapacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
2021 Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan’dan hac kontenjanları belli oldu!
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2021 evlenme prosedürü
Türk telekom 10 gb bedava nasıl yapılır? 2021
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2021 Harika düz saç örnekleri
Akıncı dizi oyuncusu Komiser Cüneyt kimdir? Yılmaz Bayraktar hakkında bilgiler
Lise yaz dönemi stajları yapılacak mı, ertelenecek mi, iptal olacak mı?
TV 8 canlı yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Üniversite yatay geçiş nedir? 2021 Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş nasıl yapılır?
Cengiz Kurtoğlu kim, kaç yaşında? Cengiz Kurtoğlu evli mi?
Çukur 129. bölüm Show TV canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Çukur yeni son bölüm izle
Kefaret canlı izle! Fox TV Kefaret 27.bölüm tek parça izle!
Masum 429.bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal 7
Bankaların devlet destekli faizsiz kredi kampanyaları ve şartları 24 Mayıs 2021 Pazartesi
Uyanış: Büyük Selçuklu 33. bölüm TRT 1 canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Uyanış: Büyük Selçuklu yeni son bölüm izle
Brütten nete maaş hesaplama formülü 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.