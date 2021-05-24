iPhone 13 Pro yeni görüntüleri

her sene olduğu gibi bu sene de yeni bir’la karşımızda olacak. Son zamanların en çok konuşulan yeni Apple cihazıoldu. Eylül ayı yakınlarında çıkması beklenen iPhone 13 Pro’ya dair yeni tasarımlar sosyal medya üzerinden sızdırıldı. iPhone 13 Pro’nun intenete sızan bu yeni tasarımının “kesinleştirilmiş sürüm” adı altında sızdırıldığı dikkat çekiyor. iPhone 13 Pro’nun burada gösterilen görüntülerinin telefonun son tasarımı olduğu düşünülüyor.

Yeni iPhone 13 Pro modelinin küçük çıkıntılı ve düz bir kamera modülüne sahip olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihazın çentik boyutunun küçültülmesi ve telefonda bulunan çelik kısımların daha az parmak izi tutacağı düşünülüyor. Kamerasının ise daha önce satışa sunulan iPhone modellerine kıyasla daha büyük olduğu görülüyor. Henüz kesin bir bilgi olmasa da iPhone 13 Pro’nun görüntüsünün burada gösterilen videodaki gibi olacağı düşünülüyor.

