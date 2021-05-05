iPhone 13 Pro modelinin 120 Hz ekranın tek tedarikçisi Samsung oldu!

Amerika marka Apple, yeni çıkaracak iPhone 13 Pro İÇİN gün saymaya devam ediyor. Eylül ayında çıkması beklenen iPhone 13 telefon modelleri arasında iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olarak çıkacak. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde bir önceki model olan 12 ‘de yer alan özelliklerin olacağı düşünülüyor. İddialara göre Güney Koreli bir web sitesi iPhone 13 Pro modellerinde 120 Hz ekranların tek tedarikçisi Çin markası Samsung olacak deniliyor.





Samsung sadece kendisi üretecek!

Güney Kore web sitesine göre Samsung markası, iPhone 13 Pro modellerinde 120 Hz ekranların tek tedarikçisi olacağı söyleniyor. Bu anlamda Apple, yeni çıkaracak olan iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde kullanacağı ekranları sadece Samsung Display üretecek.

LTPO ekranları ile karşımıza çıkacak olan teknoloji, iPhone kullanıcılarını şimdiden heyecanlandırdı. Apple Watch’ta kullanılan bu teknoloji, iPhone 13 Pro modellerinde LTPO olarak kendini gösterecek.



