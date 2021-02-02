iPhone 13 ne zaman çıkar? Yeni Iphone modelleri ne zaman tanıtılacak?

İPhone 13 Ne Zaman Çıkacak? İPhone 13’ün Özellikleri Neler Olacak?

Apple’ın telefon modelleri arasında en son çıkacak olan İPhone 13 modeli herhangi bir problem yaşanmazsa 2021 yılının Eylül veya Ekim aylarında tanıtılması bekleniyor. Apple’ın İPhone 13 telefon modelinde de dizayn konusunda pek farklılık yapması beklenmiyor. Apple’ın telefon modellerinde olan çentikte de azda olsa küçülme yaşanması bekleniyor.

Yeni Çıkacak Olan İPHone 13’lerin Ekran Boyutları Nasıl Olacak?

Teknoloji severler Apple’ın çıkaracağı yeni modeli olan İPhone 13 ‘ün modellerinin ekran boyutlarının nasıl olacağını merakla araştırıyorlar.

iPhone 13 ve iPhone 13 pro’nun 0,06 inç, iPhone 13 mini’nin 5,42 inç, iPhone 13 Pro Max’in ise 6,68 inç ekran boyutlarında olacağına ve ekranların OLED olacağına net gözüyle bakılıyor.

İPhone 13 telefon modellerinin ekranlarında yaşanabilecek farklılıklar bulunuyor. ekran ve ekran panelinin birleştirilmesi. Bu birleşme sonucunda yeni iPhone modellerinin daha ince olması düşünülüyor. Ekranlarla alakalı söylenen bir başka şey ise Apple’ın da, 120 Hz ekran tazeleme oranını bundan sonra hep kullanacak olması önemli bir detay. 2020 ile beraber günlük hayatta maske kullanmak zorunlu oldu, fakat akıllı telefonların yüz tanıma sistemi maskeli yüzleri tanımıyor. Bu sebeple iPhone 13’te de tıpkı çoğu Android aygıtta bulunan ekrana gömülü parmak izi okuyucu kullanılacağı ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor.

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 pro max modelinde ultra geniş açılı lensin ƒ/1,8 (diyafram değeri) olacağı söyleniyor. iPhone 13’teki en büyük ve en önemli değişimlerden depolama bölümünde olması mümkün görünüyor. Ortaya atılan iddialara göre iPhone 13 Pro Max modelinde 1 TB depolama alanı Apple kullanıcılarına sunulacak. Tabi birde şarj girişinin olmayacağı söylentileri de ortalarda dolaşıyor.