iPhone 12'nin bilinmeyen 5 yeni özelliği ortaya çıktı!

Apple tarafından dün yapılan açıklamaya göre 13 Ekim’de tanıtılacak olan yeni iPhone 12’nin 5 yeni özelliği intenete sızdırıldı. Tanıtımına çok az bir zaman kala iPhone 12 hakkında sızdırılan özellikler teknoloji piyasasının gündemine bomba gibi düştü.

iPhone 12 Mini Hakkında Bilinen 5 Özellik

Apple, iPhone 12 tanıtımının 13 Ekim gibi Türkiye saati ile 20.00’da gerçekleştirileceğini bildirdi. Etkinlik görselinde dikkat çeken halkaların AirTag olduğu düşünülüyor. Ayrıca “Hi, speed” ifadesi ile de 5G özelliğinin yeni cihazlarda yer alacağı mesajının verildiği düşünülüyor.

3 farklı iPhone modelinin geleceği ve bu modeller arasında yeni üyenin iPhone 12 Mini olacağı belirtiliyor. Bu cihazda LCD’den daha parlak ve kaliteli görüntüler için Y-OCTA entegreli esnek bir OLED ekranla geleceği ifade edilenler arasında yer alıyor. Ayrıca 120 Hz ekranı olan bazı iPhone 12 modelleri hakkında çok karışık iddiaların olmasına karşın Mini modelinde 120 Hz ekran kullanılmadığı neredeyse kesin olarak yorumlanıyor.

LiDAR Tarayıcı

Pro modelinde bu senenin başında iPad Pro’da tanıtımı gerçekleştirilen LiDAR Tarayıcı ile geleceği söyleniyor. Mini modelinde ise bu özelliğin yer almayacağı öne sürülüyor.

Telefoto Lens

11 modeline çok benzer şekilde iPhone 12 Mini modelinin de arka kısmında iki kamera olacağı ön görülüyor. Geniş açılı ve portre modunda fotoğrafların çekilebileceği düşünülüyor. Ancak üçüncü kamera olan telefoto lense yer verilmeyeceği düşünülüyor.

iPhone 12 Pro Max’in ultra geniş açılı lensin yanı sıra görüntü sabitleme özelliğinin de olacağı belirtiliyor. Ancak bu özelliğin mini modelde yer almayacağı ifade ediliyor.

Pil Hacmi

Mini modelinde beklendiği gibi diğer modellere nazaran daha küçük bir pil olacağı ve buna bağlı olarak da pil performansı açısından daha düşük bir performans vereceği iddia ediliyor. Elde edilen bilgilere göre iPhone 12 Mini’nin pil kapasitesi 2.227 mAh olacak

iPhone 12 Pro Max’da ise bu pil kapasitesinin 3.687 mAh olması bekleniyor.

5G Bağlantısı

Elde edilen bilgilere göre iPhone 12 Pro Max mmWave 5G ile birlikte gelecek. Bu teknolojiye yalnızca bu modelin sahip olacağı, diğer modellerde ise yaygın olarak kullanılan 6 GHz altı 5G’nin kullanılacağı belirtiliyor. Dolayısıyla iPhone 12 Mini modelinde de 6 GHz altı 5G teknolojisinin kullanılması bekleniyor. Yalnızca serinin en büyük modeli olan Pro Max’in bu yeni teknolojiyi çalıştırabilecek kadar büyük bir anteni kapsamında barındırabilecek dahili alana sahip olduğu ifade ediliyor.

Tüm bunlara rağmen Mini modeli A14 Bionic işlemci ve OLED ekranla kullanıcılarına tatminkar bir deneyim yaşatacak gibi görünüyor.