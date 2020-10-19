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iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ekran değişimi ücretleri netleşti

Apple’ın yeni telefonu iPhone 12 ve iPhone 12 Pro gündemde kalmaya devam ediyor. Yeni telefonun ekran değişim ücreti merak ediliyordu. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ekran değişim ücretleri netleşti.

19 Ekim 2020 Pazartesi 18:52
iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ekran değişimi ücretleri netleşti
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Apple’ın yeni telefonu iPhone 12 ve 12 Pro’nun yankıları devam ediyor. Yeni telefonun fiyatları çok konuşulurken şimdide iPhone 12’nin ekran değişim ücretleri gündem oldu. Teknoloji severler yeni telefonun ekran değişim ücretlerini merak ediyordu.

İPhone 12 ve iPhone 12 Pro ekran değişimi ücreti doğrulandı


Telefonların ekran değişimleri telefonda sorun yaşanması halinde en yüksek ücrete sahip olan işlemlerdendir. Fiyatıyla gündem olan Apple’ın yeni telefonu iPhone 12 ve 12 Pro’nun ekran değişim ücreti de gündem olmuştu. Apple yeni telefonun ekran değişim ücretini açıkladı.

Apple iPhone 12’nin ekran değişim ücretinin 279 dolar olarak belirlendiği ve bu fiyatın 12 Pro içinde geçerli olduğunu söyledi. Öte yandan iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max’ın ekran değişim ücretleri henüz belirlenmedi.

Apple telefonların ekran değişim ücretlerini açıklasa da ülkemizde geçerli olacak fiyatlar için henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak iPhone 11 telefonunun ekran değişim ücreti 2.500 liraydı. Yeni telefonun bu fiyattan daha yüksek olması bekleniyor.



Son Güncelleme: 19.10.2020 18:52
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Appleİphone
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