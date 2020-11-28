iPhone 12 ve 12 Pro Türkiye ön sipariş fiyatları

Apple’in yeni model telefonları İphone 12 serisinin iki modeli ülkemizde ön siparişe sunuldu. İphone 12 ve İphone 12 Pro model telefonların ön siparişinin ne zaman telim edileceği merak konusu oldu.

İphone 12 ve İphone 12 Pro Türkiye’de Ön Siparişe Açıldı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de fyatları belirlenen İphone 12 serisinin bu hafta ise iki modeli ön sipariş süreçleri başlamış durumda. İphone 12 ve İphone 12 Pro modellerin ön siparişini başlatan Apple, 4 Aralık gününde siparişleri teslim etmeye başlayacak.

Ön siparişin başladığı İphone 12 modeli beyaz, mavi, siyah, yeşil ve kırmızı renklerde seçenek sunuyor. Fiyatları ise şu şekildedir:

iPhone 12 64 GB: 10.999 Türk Lirası

iPhone 12 128 GB: 11.499 Türk Lirası

iPhone 12 256 GB: 12.499 Türk Lirası

Ön siparişin başladığı İphone 12 Pro modelinse gümüş, altın, grafit ve pasifik mavisi renklerde seçenek sunuyor. Fiyatları ise şu şekildedir:

iPhone 12 Pro 128 GB: 14.999 Türk Lirası

iPhone 12 Pro 256 GB: 15.499 Türk Lirası

iPhone 12 Pro 512 GB: 17.499 Türk Lirası

İphone 12 Pro Max ile İphone 12 Mini modellerin siparişi sadece bizi ülkemiz için geçerli değildir. Genel olarak Avrupa ülkelerinde de durum aynı şekilde. Bu iki modelin satışa çıkarılacağı tarih ise 2021 yılının ilk çeyreği olarak düşünülüyor.