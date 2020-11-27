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iPhone 12 Türkiye'de ne zaman satılmaya başlayacak? Apple iPhone 12 Türkiye satış fiyatı

Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Apple iPhone 12 Türkiye satış fiyatı belli oldu. Yen iPhone 12 serisini fiyatlarının belli olmasının ardından iPhone 12 Türkiye’de ne zaman satılmaya başlanacak sorusu gündeme getirildi.

27 Kasım 2020 Cuma 17:00
iPhone 12 Türkiye'de ne zaman satılmaya başlayacak? Apple iPhone 12 Türkiye satış fiyatı
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Apple’ın merakla beklenen iPhone 12 serisi geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Yeni telefonun Türkiye satış fiyatı merak ediliyordu. Apple, iPhone 12 serisinin Türkiye satış fiyatlarını açıkladı. iPhone 12, 12 Pro modelleri 4 Aralık tarihinde Türkiye’ye gönderilecek.


İşte merakla beklenen iPhone 12 modellerinin Türkiye satış fiyatları;

  • iPhone 12 64 GB: 10.999 TL
  • iPhone 12 128 GB: 11.499 TL
  • iPhone 12 256 GB: 12.499 TL
  • iPhone 12 mini 64 GB: 9.999 TL
  • iPhone 12 mini 128 GB: 10.499 TL
  • iPhone 12 mini 256 GB: 11.499 TL
  • iPhone 12 Pro 128 GB: 14.999 TL
  • iPhone 12 Pro 256 GB: 15.999 TL
  • iPhone 12 Pro 512 GB: 17.999 TL
  • iPhone 12 Pro Max 256 GB: 17.999 TL
  • iPhone 12 512 GB: 19.999 TL

Apple yeni serilerin Türkiye satış fiyatlarını açıkladı. Yeni iPhone 12 modelleri 4 Aralık tarihinde Türkiye’ye gönderilecek ancak telefonların ne zaman satışa çıkacağı açıklanmadı.



Son Güncelleme: 27.11.2020 17:00
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Anahtar Kelimeler:
Appleİphone12
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