iPhone 12 Türkiye'de ne kadardan satılacak? İphone 12 için Türkiye satış rakamları

Apple yeni telefonu iPhone 12’yi tanıttı. Yeni telefon teknoloji severlerin ilgisini çekerken, cihazın Türkiye fiyatı da merak konusu oldu. Yeni cihazın Türkiye fiyatı neredeyse belli oldu. Apple cihazın satış fiyatını açıklarken, ülkemizde uygulanacak vergilerde eklenirken, iPhoen 12’nin satış fiyatı ortalama olarak belirlenmiş oldu.

Apple’ın yeni telefonu iPhone 12 A14 Bionic işletim sistemine sahip olup iOS 14 uyumlu ve %70 oranında daha hızlı olacak. Bu özelliklerle beraber cihazın oyun performansı bir üst seviyeye çıkmış oldu. Öte yandan cihazda kamera olarak iPhone 11 tasarımı kullanıldı.

5G destekli olan cihazın diğer cihazlardan bir farkı da burada oluştu. Apple’ın diğer cihazlarında 5G desteği bulunmuyor. Ancak dünya genelinde 5G altyapısına sahip ülke sayısının az olması şuan için bu özelliğin önemini arttırmıyor. Cihazın ülkemizdeki satış fiyatı ise %1 Kültür Bakanlığı, %10 TRT payı, %50 ÖTV ve %18 KDV fiyatlarının eklenmesi sonucu belirlenecektir. Bu hesaba göre yeni telefonun 10.300 TL’den satışa çıkması bekleniyor.