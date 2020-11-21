iPhone 12 Türkiye satış fiyatları ne kadar olacak? Apple iPhone 12 satış fiyatları

Apple’ın merakla beklenen yeni telefonu iPhone 12’nin Türkiye fiyatı belli oldu. Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği telefon özellikleriyle olduğu kadar fiyatıyla da gündem oldu. iPhone 12 serisi için iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri hazırlandı.

Türkiye fiyatları

Apple’ın açıkladığı fiyatların ardından 12 serisinin tüm modellerinin fiyatları şu şekilde oldu;

iPhone 12 mini: 9.999 TL

iPhone 12: 10.999 TL

iPhone 12 Pro: 14.999 TL

iPhone 12 Pro Max: 16.999 TL

Bu fiyatların yanı sıra cihazların özelliklerine göre de fiyatlar değişiyor. Buna göre iPhone 12 mini için 128 GB 10.499 TL ve 256 GB 11.499 TL oldu. iPhone 12 için 128 GB 11.499 TL ve 256 GB 12.499 TL oldu. iPhone 12 Pro için 256 GB 15.999 TL ve 512 GB için 17.999 TL Türkiye satışı fiyatı açıklandı.

Açıklanan fiyatların ardından iPhone 12 serisinin en uygun fiyatlı telefonu iPhone 12 mini 64 GB oldu. En yüksek fiyatlı telefon ise 19.999 TL fiyatıyla iPhone 12 Pro Max 512 GB oldu.

Apple yeni serisinde A14 Bionic işlemci kullandıklarını ve yeni serinin çok farklı özelliklere sahip olacağını açıklamıştı. Yeni seri için yapılan lansmanda büyük ilgi gördü. iPhone 12 serisini aylardır bekleyen teknoloji tutkunları yeni telefonlar için ön siparişleri vermeye başladı. Daha önce satış rakamlarının düştüğü görülen Apple şirketinin yeni seriyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor.