iPhone 12 Türkiye satış fiyatları belli oldu! İşte hafıza ve modeline göre İphone 12 satış fiyatları

Geçtiğimiz dönem içinde dünyanın en büyük teknoloji firmalarından olan Apple tarafından yeni iPhone modeli iPhone 12’nin tanıtımı gerçekleştirilmiş, birçok ülkede satışına başlanmıştı. Son olarak Türkiye’de de satışı başlayan ancak kısa sürede stokları eriyen iPhone 12 modellerinin hangi ücret karşılığında satıldığı merak edilenler arasında yer aldı.

iPhone 12 Türkiye satış fiyatı nedir?

Apple tarafından belirlenen fiyat politikasına göre iPhone 12 modelleri aşağıdaki ücretler karşılığında alıcılarına sunuluyor.

Model 64GB 128GB 256GB 512GB

Apple iPhone 12 Mini: 9.999 TL 10.499 TL 11.499 TL –

Apple iPhone 12: 10.999 TL 11.499 TL 12.499 TL –

Apple iPhone 12 Pro: – 14.999 TL 15.999 TL 17.999 TL

Apple iPhone 12 Pro Max: – 16.999 TL 17.999TL 19.999 TL