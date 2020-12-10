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iPhone 12 Türkiye satış fiyatları belli oldu! İşte hafıza ve modeline göre İphone 12 satış fiyatları

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından olan Apple geçtiğimiz dönemde iPhone 12 modellerini satışa sunmaya başladı. Yeni model iPhone'ların Türkiye'de ne kadar ücret karşılığında satıldığı merak edilenler arasında yer aldı...

10 Aralık 2020 Perşembe 23:02
iPhone 12 Türkiye satış fiyatları belli oldu! İşte hafıza ve modeline göre İphone 12 satış fiyatları
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Geçtiğimiz dönem içinde dünyanın en büyük teknoloji firmalarından olan Apple tarafından yeni iPhone modeli iPhone 12’nin tanıtımı gerçekleştirilmiş, birçok ülkede satışına başlanmıştı. Son olarak Türkiye’de de satışı başlayan ancak kısa sürede stokları eriyen iPhone 12 modellerinin hangi ücret karşılığında satıldığı merak edilenler arasında yer aldı.

 

iPhone 12 Türkiye satış fiyatı nedir?

Apple tarafından belirlenen fiyat politikasına göre iPhone 12 modelleri aşağıdaki ücretler karşılığında alıcılarına sunuluyor.

      Model                        64GB          128GB         256GB        512GB

Apple iPhone 12 Mini:  9.999 TL     10.499 TL    11.499 TL      –

Apple iPhone 12:          10.999 TL    11.499 TL    12.499 TL     –

Apple iPhone 12 Pro:          –            14.999 TL    15.999 TL  17.999 TL

Apple iPhone 12 Pro Max:  –            16.999 TL     17.999TL   19.999 TL



Son Güncelleme: 10.12.2020 23:02
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