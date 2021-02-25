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iPhone 12 SAR değeri kaçtır?

iPhone kullanıcıları telefonlarının ne kadar radyasyon yaydığını merak etmektedir. Pek çok Apple kullanıcısı, iPhone 12 SAR değeri kaçtır? sorusunu araştırıyor.

25 Şubat 2021 Perşembe 22:21
iPhone 12 SAR değeri kaçtır?
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Sar değeri, telefonların yaydıkları radyasyon değerini ifade eden bir tabirdir. Pek çok telefon kullanıcı ise telefonlarının yaydığı radyasyon değerlerini araştırmaktadır. Dünyada en fazla kullanıcıya sahip olan Apple firmasına ait iPhone telefonların Sar değerleri merak edilmektedir.

Sar değeri aralıkları

iPhone 12 için yapılan Sar değeri araştırmalarında ABD’de 1.6 W/kg olarak belirlenirken Avrupa ülkelerinde bu değer 2W/kg olarak kabul edilmektedir.

Teknik özellik olarak, 6,1 inç büyüklüğünde olan iPhone 12 64 GB depolama, 4 GB RAM ve 2815 mAh batarya desteği sunmaktadır. İşlemci frekans aralığı 0000 GHZ olan iPhone 12 4.5G desteklemektedir.

ABD ve Avrupa’da iPhone 12 için belirlenen Sar değerleri normal değerler olarak kabul edilmektedir.

 



Son Güncelleme: 25.02.2021 22:42
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Anahtar Kelimeler:
AppleIphone 12Sar DeğeriKaçtır
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