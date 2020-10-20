iPhone 12 Pro Max ve iPhone 11 Pro Max farkları neler? İphone 12 Pro Max'da neler değişti?

Apple geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni iPhone modelleri ile yeni amiral gemilerini kullanıcıların beğenisine sundu. Bu süreçte iPhone 12 Pro Max ile iPhone 11 Pro Max karşılaştırması hakkında araştırma yapılmaya başlandı.
Apple etkinliğinde tanıtılan 4 iPhone modeli farklı özelliklerle öne çıkmayı başarıyor. Geçtiğimiz yıl tanıtımı yapılan iPhone 11 Pro Max modelinin karşısına bu yıl iPhone 12 Pro Max çıkıyor.
iPhone 12 Pro ve iPhone 11 Pro Max karşılaştırma
iPhone 12 dört modelinde 5S’in ikonik tasarımı temsil edilse de genel anlamda iki telefon benzer şekilde görülüyor. Renk tarafında farklılık gösteren iPhone 12 gümüş, grafit, altın ile pasifik mavisi olmak üzere renk seçeneklerine sahip.
iPhone 11 Pro Max’ta yer alan mat yeşil rengi iPhone 12’de ortadan kalkarken, onun yerine mavi eklenmektedir.