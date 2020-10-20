iPhone 12 Pro Max ve iPhone 11 Pro Max farkları neler? İphone 12 Pro Max'da neler değişti?

Apple geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni iPhone modelleri ile yeni amiral gemilerini kullanıcıların beğenisine sundu. Bu süreçte iPhone 12 Pro Max ile iPhone 11 Pro Max karşılaştırması hakkında araştırma yapılmaya başlandı.

Apple etkinliğinde tanıtılan 4 iPhone modeli farklı özelliklerle öne çıkmayı başarıyor. Geçtiğimiz yıl tanıtımı yapılan iPhone 11 Pro Max modelinin karşısına bu yıl iPhone 12 Pro Max çıkıyor.

iPhone 12 Pro ve iPhone 11 Pro Max karşılaştırma

iPhone 11 ile iPhone 12 ikilisi genel anlamda tasarım olarak benziyor. iPhone 12 serisi tasarım açısından eski nesle dönüş yapıyor. Tasarım bakımından iPhone 12 ile iPhone 11 arasındaki fark kamera kurumları noktasındadır. İki aygıt da aynı görünmesine karşın performans açısından farklılıklara sahip.

iPhone 12 dört modelinde 5S’in ikonik tasarımı temsil edilse de genel anlamda iki telefon benzer şekilde görülüyor. Renk tarafında farklılık gösteren iPhone 12 gümüş, grafit, altın ile pasifik mavisi olmak üzere renk seçeneklerine sahip.

iPhone 11 Pro Max’ta yer alan mat yeşil rengi iPhone 12’de ortadan kalkarken, onun yerine mavi eklenmektedir.