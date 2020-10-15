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iPhone 12 Pro Max Türkiye satış fiyatı ne kadar? Apple iPhone 12 Pro Max Türkiye satış fiyatları cep yakıyor!

Apple firmasına ait iPhone telefon modelinin yenisi duyuruldu. iPhone 12 olarak tanıtılan telefonun kutusuz ve şarj cihazı olmadan satışa sunulacak olması soru işareti oluştururken Türkiye fiyatı olarak açıklanan fiyat ise ağızları açık bıraktı.

15 Ekim 2020 Perşembe 21:32
iPhone 12 Pro Max Türkiye satış fiyatı ne kadar? Apple iPhone 12 Pro Max Türkiye satış fiyatları cep yakıyor!
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Geçtiğimiz günlerde Apple firması tarafından tanıtımı yapılan iPhone 12, Pro ve Pro Max ürünleri raflarda yerini almaya başladı. Firma tanıtımında kutularda kulaklık ve şarj cihazının olmayacağını bununla birlikte fiyatların makul seviyeleri çekileceği açıklamaları yapılsa da ülkemizde satışa sunulan yeni iPhone modellerinin fiyatları cep yakar cinsten.

Ülkemizde Android alanında en fazla tercih edilen telefon Samsung olurken farklı işletim sistemi ile İOS cep telefonları Apple iPhone modelleri yeni tasarımları ile duyuruldu. Son olarak iPhone 12 serisini duyuran Apple yetkilileri fiyatların çok yüksek olmaması için şarj aleti ve kulaklığı telefonun kutusundan çıkardığını açıkladı.

Apple iPhone 12 Pro Max Türkiye Fiyatı


Dolar kurunun Cumhuriyet tarihinde ilk defa 8 TL seviyelerine yükselmesi ile yurt dışından gelen teknolojik aletlerin fiyatlarında da inanılmaz artışlar yaşanıyor. Kullandığı teknoloji ve işletim sistemi ile her zamana pahalı olan Apple firmasına ait iPhone modelleri ise ülkemizde cep yakacağa benziyor. Apple iPhone 12 Pro Max modelinin 128 GB’lık depolama alanına sahip olan telefonunun Türkiye fiyatının 23.600 TL olması pek çok kişiyi şaşırttı.

Fiyatı ile gündem oldu

Apple iPhone 12 Pro Max’in 23.600 TL olacağı açıklamaları üzerine sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlar şikayetlerini ve şaşkınlıklarını dile getirdi.

Telefon fiyatlarının resmi olarak açıklanmaması dikkat çekti

Telefonu 23.600 TL’lik fiyat ile listeleyen kurum ise konu hakkında açıklama yapmadı. Apple iPhone 12 Pro Max ve diğer modelleri ülkemize gelmeden fiyat açıklaması soru işareti oluştururken firma Türkiye fiyatlarının henüz açıklanmadığına dikkat çekti.

Kutusu ve şarj aleti olmadan gönderilecek

Geçtiğimiz aylarda sadece iddia olarak gösterilen ancak tanıtımda kesinleşen bir bilgiye göre Apple firması ilk defa iPhone 12 modelini kutusuz ve şarj cihazı olmadan satacak. iPhone 12 Pro Max ve diğer modelleri tercih etmek isteyenler ise şarj cihazlarını kendileri satın almak zorunda kalacak.



Son Güncelleme: 15.10.2020 21:32
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AppleIPhone 12 Pro MaxFiyatı
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