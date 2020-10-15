iPhone 12 Pro Max Türkiye satış fiyatı ne kadar? Apple iPhone 12 Pro Max Türkiye satış fiyatları cep yakıyor!

Geçtiğimiz günlerde Apple firması tarafından tanıtımı yapılan iPhone 12, Pro ve Pro Max ürünleri raflarda yerini almaya başladı. Firma tanıtımında kutularda kulaklık ve şarj cihazının olmayacağını bununla birlikte fiyatların makul seviyeleri çekileceği açıklamaları yapılsa da ülkemizde satışa sunulan yeni iPhone modellerinin fiyatları cep yakar cinsten.
Ülkemizde Android alanında en fazla tercih edilen telefon Samsung olurken farklı işletim sistemi ile İOS cep telefonları Apple iPhone modelleri yeni tasarımları ile duyuruldu. Son olarak iPhone 12 serisini duyuran Apple yetkilileri fiyatların çok yüksek olmaması için şarj aleti ve kulaklığı telefonun kutusundan çıkardığını açıkladı.
Apple iPhone 12 Pro Max Türkiye Fiyatı
Fiyatı ile gündem oldu
Apple iPhone 12 Pro Max’in 23.600 TL olacağı açıklamaları üzerine sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlar şikayetlerini ve şaşkınlıklarını dile getirdi.
Telefon fiyatlarının resmi olarak açıklanmaması dikkat çekti
Telefonu 23.600 TL’lik fiyat ile listeleyen kurum ise konu hakkında açıklama yapmadı. Apple iPhone 12 Pro Max ve diğer modelleri ülkemize gelmeden fiyat açıklaması soru işareti oluştururken firma Türkiye fiyatlarının henüz açıklanmadığına dikkat çekti.
Kutusu ve şarj aleti olmadan gönderilecek
Geçtiğimiz aylarda sadece iddia olarak gösterilen ancak tanıtımda kesinleşen bir bilgiye göre Apple firması ilk defa iPhone 12 modelini kutusuz ve şarj cihazı olmadan satacak. iPhone 12 Pro Max ve diğer modelleri tercih etmek isteyenler ise şarj cihazlarını kendileri satın almak zorunda kalacak.