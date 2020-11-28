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iPhone 12 ön sipariş fiyatları

Teknoloji devi Apple şirketi yeni İphone 12 serisini ön siparişe açmasıyla, vatandaş telefonun fiyatlarını merak ediyor. İphone 12 ve İphone12 pro serilerini hangi magazadan ve internet sitesinde bulabileceğini vatandaş araştırmaya başladı. İphone 12 ve aiphone12 pro modellerinin hangi tarihte satışı yapılacak en çok merak edilen konular arasında yerini aldı.

28 Kasım 2020 Cumartesi 01:48
iPhone 12 ön sipariş fiyatları
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Teknoloji devi Apple, iPhone 12 ailesinin Türkiye fiyatlarını açıklamasının ardından 12 ve 12 Pro’nun ön siparişine de başladı.

Bugünden itibaren MediaMarkt mağazaların da veya mediamarkt.com.tr’ de başlayan ön siparişler de Apple İPhone 12 serisi 10,999 TL İphone12 por da 14,999 TL olarak satılacak. Teknolojiseverler yeni iphone serilerini önceden rezerve edip, 4 Aralık 2020 tarihin de alabilecekler.

MediaMarkt mağazasına eski telefonu ile gelenler, Apple İphone 12 serisini 5,999 TL’ den başlayan  ücretlerle alabilirler.

Apple İphone12 ve İphone12 Pro Fiyat Listesi


İphone 12 64 Gigabyte: 10,999 TL

iPhone 12 128 GB: 11.499 Türk Lirası

iPhone 12 256 GB: 12.499 TL

iPhone 12 Pro 128 GB: 14.999 TL

iPhone 12 Pro 256 GB: 15.999 TL

iPhone 12 Pro 512 GB: 17.999 Türk Lirası

İphone 12 mini ve İphone 12 Pro Max Modelleri Yolda

Dünya devlerinden olan Apple  şirketinin İphone12 ve İphone12 pro serisinin yanında sunduğu İphone12 mini,İphone12 Pro Max serilerinin de yılın son ayı olan Aralık ayın da MediaMarkt teknoloji mağazasında satışa çıkarması gündemde. Apple İphone12 için 5,999 Türk Lirasından başlayan ücret altenatifi, İphone x 64 GB Modelinde de aynı olmakla beraber 4,300 TL’lik tekrar ger alım ücretinini üstüne 1.000 Türk Lirası eklenmesi ile gerçek oluyor. Bu telefonlardaki geri alım ücreti telefon modeline göre değişkenlik gösteriyor.



Son Güncelleme: 28.11.2020 01:48
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Anahtar Kelimeler:
İphoneSatış
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