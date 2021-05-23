iPhone 12 ne zaman tanıtılacak? Apple İphone 12 tanıtım tarihi ne zaman belli olacak?

Time Flies etkinliğinden önce pek çok kişi bu etkinlikte IPhone 12 tanıtımının yapılmayacağını tahmin ediyordu. Tahmin edilen gibi oldu ve yeni model henüz tanıtılmadı. Peki IPhone 12 ne zaman tanıtılacak?

IPhone 12 ne zaman tanıtılacak?

IPhone’un yeni modeli 12’nin önümüzdeki Ekim ayında lansmanının gerçekleştirileceği ön görülüyor. Luca Maestri’nin yaptığı açıklamada IPhoneların biraz gecikme ile sunulacağı duyurulmuş, çıkış tarihinden birkaç hafta gecikerek sunulmaya ihtimali bulunduğu açıklanmıştı. Geçtiğimiz senelerde çıkan IPhone 11 10 gün gecikme ile satışa çıkmıştı.

Apple’ın genellikle etkinliklerinin iki ayrı şekilde düzenlenirdi. Ancak bu kez ilk etkinlikte normakde farklı olarak Ipad ve akıllı saatler tanıtıldığından dolayı gelecek etkinlikle tanıtımı yapılacak ürünün IPhone olması bekleniyor.