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iPhone 12 Mor renk seçeneği tanıtıldı!

Apple firmasının bel kemiği iPhone model telefonu ilk defa siyah, beyaz ve gri renkler dışında yeni bir renk tasarımı ile satışa sunulacak. Apple tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte iPhone 12 modeline mor renk seçeneğinin getirildiği açıklanırken tanıtılan telefon büyük beğeni topladı.

20 Nisan 2021 Salı 21:28
iPhone 12 Mor renk seçeneği tanıtıldı!
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Mobil cihaz üreticisi denildiği zaman akla ilk gelen şirketlerden birisi olan Apple’a ait iPhone 12 sürpriz renk paketi ile dikkatleri üzerine topladı. Apple tarafından paylaşılan görsellerde iPhone 12 modeline mor renk seçeneği sunulacağı açıklamalar sonrasında Apple kullanıcıları modeli araştırmaya başladı.

Apple firmasına ait iPhone 12 modelinin ilerleyen günlerde dünya genelinde satışa sunulması beklenirken mor renk seçeneğinin getirilmesi dikkat çekti.

Apple, iPhone12 için mor renk duyurdu

2020 Ekim ayında piyasaya sürülen iPhone 12 modeli 6.1 inçlik ekranı ile dikkat çekerken Super Retina XDR OLED ekran desteği ile satışa sunuldu. 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunan bu ekran aynı zamanda HDR10 ve Dolby Vision desteklerini de barındırıyor.

iPhone 12 modeli A14 Bionic işlemcisinden gücünü alırken 4 GB Ram, 12 MP iki arka kamerave 12 MP’lik ön kamerası ile dikkatleri üzerine çekerek son yılların en fazla satılan telefonlarından birisi olmuştu.

Apple iPhone 12 teknik özellikleri

  • Ekran: 6.1 inç – 1170 x 2532 piksel – Super Retina XDR OLED
  • İşlemci: Apple A14 Bionic – (11.8 milyar transistör – 5 nm- 6 çekirdekli)
  • Bellek ve Depolama: 4 GB RAM – 64 GB, 128 GB, 256 GB
  • Arka kamera: 12 Megapiksel Geniş + 12 Megapiksel Ultra Geniş
  • Ön kamera: 12 MP kamera f/2.2 diyafram
  • Batarya: 2815 mAh
  • Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS – 5G
  • Renk seçenekleri: Siyah, Beyaz, Mavi, Kırmızı, Yeşil
  • Boyut ve ağırlık: 146.7 x 71.5 x 7.4 mm – 164 gram

 




Son Güncelleme: 20.04.2021 21:28
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Appleİphone12MorRenkTanıtımDuyuruAçıklama
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