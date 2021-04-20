iPhone 12 Mor renk seçeneği tanıtıldı!

Mobil cihaz üreticisi denildiği zaman akla ilk gelen şirketlerden birisi olan Apple’a ait iPhone 12 sürpriz renk paketi ile dikkatleri üzerine topladı. Apple tarafından paylaşılan görsellerde iPhone 12 modeline mor renk seçeneği sunulacağı açıklamalar sonrasında Apple kullanıcıları modeli araştırmaya başladı.

Apple firmasına ait iPhone 12 modelinin ilerleyen günlerde dünya genelinde satışa sunulması beklenirken mor renk seçeneğinin getirilmesi dikkat çekti.

Apple, iPhone12 için mor renk duyurdu

2020 Ekim ayında piyasaya sürülen iPhone 12 modeli 6.1 inçlik ekranı ile dikkat çekerken Super Retina XDR OLED ekran desteği ile satışa sunuldu. 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunan bu ekran aynı zamanda HDR10 ve Dolby Vision desteklerini de barındırıyor.

iPhone 12 modeli A14 Bionic işlemcisinden gücünü alırken 4 GB Ram, 12 MP iki arka kamerave 12 MP’lik ön kamerası ile dikkatleri üzerine çekerek son yılların en fazla satılan telefonlarından birisi olmuştu.

Apple iPhone 12 teknik özellikleri