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iPhone 12 mini ve 12 Pro Max Türkiye satış ve sipariş tarihi

Uzun süredir merakla beklenen iPhone 12 mini ve 12 Pro Max modellerinin Türkiye satış ve sipariş tarihi belli oldu. Ön sipariş tarihleri, Apple'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

12 Aralık 2020 Cumartesi 15:56
iPhone 12 mini ve 12 Pro Max Türkiye satış ve sipariş tarihi
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Apple’ın piyasaya sürdüğü iPhone 12 serisinin iki modeli için Türkiye’deki ön sipariş tarihleri açıklandı. Birçok kişinin uzun süredir beklediği iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max modellerinin ön sipariş tarihi Apple’ın resmi web sitesi üzerinden duyuruldu. Her iki modelde 18 Aralık'ta ön siparişe, 23 Aralık'ta ise satışa sunulacak. 

Serinin yeni modelleri için ön sipariş tarihi belli oldu

Türkiye’de ilk olarak iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri satışa çıkmıştı. Bu modellerin ardından Apple, iPhone 12 mini ve 12 Pro Max modellerinin de ön satış tarihlerini duyurdu. iPhone 12 Pro Max, gümüş, altın, grafit ve pasifik mavisi olarak 4 renkte 18 Aralık 2020’de ön siparişe açılacak. 23 Aralık 2020’de ise satışları başlayacak. iPhone 12 Pro Max modelinin fiyatları:

iPhone 12 Pro Max 128 GB: 16.999 TL

iPhone 12 Pro Max 256 GB: 17.999 TL

iPhone 12 Pro Max 512 GB: 19.999 TL

Yine 18 Aralık 2020’de ön siparişe, 23 Aralık 2020’de ise satışa sunulacak olan iPhone 12 mini siyah, beyaz, mavi, yeşil ve red olmak üzere 5 farklı renk seçeneğine sahip olacak. iPhone 12 mini fiyatları ise şu şekilde:

iPhone 12 Mini 64 GB: 9.999 TL

iPhone 12 Mini 128 GB: 10.499 TL

iPhone 12 Mini 256 GB: 11.499 TL



Son Güncelleme: 12.12.2020 15:56
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AppleIPhone 12 Pro MaxIPhone 12 Mini18 Aralık23 Aralık
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