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iPhone 12 mini ve 12 Pro Max özellikleri ve Türkiye satış fiyatı

İphone 12 Pro Max Türkiye fiyatı ne? İphone 12 mini Türkiye fiyatı ne? İphone 12 Türkiye fiyatı ne? İphone 12 Pro Max özellikleri neler? İphone 12 mini özellikleri neler? İphone 12 özellikleri neler? İphone 12 modellerinin teslim tarihi ne zaman? Uzun bir aradan sonra Türkiye'de satışa sunulan İphone 12 modeli ailesinin özellikleri ve fiyatları herkes tarafından merakla araştırılıyor.

18 Aralık 2020 Cuma 23:38
iPhone 12 mini ve 12 Pro Max özellikleri ve Türkiye satış fiyatı
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İphone 12 Pro Max ve İphone 12 Mini Türkiye Fiyatı Ve Özellikleri Nedir?

Yeni nesil İphone modelleriyle piyasada adını duyuruna Aplle’ın telefonu olan İphone 12 Pro Max’in fiyatı ve özellikleri herkes tarafından merakla araştırılıyor.  Apple herkesin merakla beklediği 4 yeni İphone modelini herkese tanıttı.  İki İphone modelini satışa çıkaran Apple şimdi İphone 12 Mini ve İphone 12 Pro Max’de Türkiye raflarında yerlerini aldı. Herkes bu modellerin fiyatını ve özellikleriyle beraber modellerin birbirinden farklılıklarını araştırıyor.

İphone 12 Mini ve İphone 12 Pro Max Modellerini Türkiye’de satışa çıktı. Apple bu yıl ürettiği telefon olan İphone 12 mini modeli ile boyutu ve kamera özellikleriyle herkeste bir merak uyandırdı. İphone 12 Pro Max modelleri de ülkemizde satışa sunulmaya başladı. Bundan dolayı telefonun fiyatı ve özellikleri merakla araştırılmaya başlandı.

iPhone 12 Mini, 12, 12 Pro ve 12 Pro Max modellerinden oluşan yeni iPhone ailesinden 12 ve 12 Pro modelleri sonrasında 12 Mini ve 12 Pro Max de Türkiye’de satışa sunuldu.

Ön sipariş ile elde edilebilinen modeller için şuan 30 Aralık 2020 ila 6 Ocak 2021 tarihleri arasında teslimat yapılması için tarih veriliyor.

İphone 12 Modellerinde Kutudan Şarj Cihazı ve Kulaklık Çıkmayacak!

Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE akıllı saatlerinin ardından İphone 12 modellerinde de %W’lık standart şarj cihazı ve kablolu kulaklık bulunmayacak.

Apple yeni model telefonlarının kutusundan şarj cihazı ve kulaklık çıkmamasının nedeninin çevreci bir yaklaşım başlattıklarının göstergesi olduğunu açıkladı. Fakat esas olarak 5G’li telefonların artış gösteren maliyetlerinden dolayı bu yola başvurdukları ve maliyeti düşürmeye çalıştıkları için böyle bir satış politikası izledikleri herkes tarafından düşünülüyor.

İphone 12 Fiyatları Ne Kadar?

Apple İphone 12 ve İphone 12 Pro modellerini 27 Kasım 2020 tarihinde Aplle Online Mağazasında satışa sunarak, bunun ardından da Türkiye’deki bazı E-Ticaret siteleri üzerinden kısıtlı modelleri ile yeni model telefonları kullanıcılarla buluşturdu. Apple, 4 Aralık 2020 tarihinde Akasya ve Zorlu AVM’de bulunan Apple Store’larda cihazları tüketicilerle buluşturmuştur.

Bütün dünyada olduğu Türkiye’de de İhone 12 Mini ve İphone 12 Pro Max modelleri kısa bir gecikmeyle kullanıcılarla buluşuyor. Verilen siparişleri yılbaşından önce kullanıcılarla buluşturmayı planlayan Apple’ın 11 Aralık tarihi itibariyle yeni çıkarttığı cihazlar için belirlediği fiyatlar aşağıdadır.

İphone 12 Mini Türkiye Fiyatları Ne Kadar?

iPhone 12 Mini 64GB modeli 9 Bin 999 TL ile satışa sunulacaktır.

iPhone 12 Mini 128GB modeli 10 Bin 499 TL ile satışa sunulacaktır.

iPhone 12 Mini 256GB modeli 11 Bin 499 TL ile satışa sunulacaktır.

İphone 12 Pro Max Türkiye Fiyatları Ne Kadar?

iPhone 12 Pro Max 128 GB modeli 16 Bin 999 TL ile satışa sunulacaktır.

iPhone 12 Pro Max 256 GB modeli 17 Bin 999 TL ile satışa sunulacaktır.

iPhone 12 Pro Max 512 GB modeli 19 Bin 999 TL ile satışa sunulacaktır.

Cihazlar https://www.apple.com.tr üzerinden satışa açık durumdadır. Teslimat günleri 27 Aralık 2020 ile 4 Ocak 2021 tarihi arasında olacaktır. Ancak bu tarihler siparişin verildiği güne ve cihaz sayısına göre değişiklik göstermektedir.

Apple Koşulsuz İade Garantisi Veriyor!

Apple Türkiye, 10 Kasım 2020 ile 6 Ocak 2021 tarihleri arasında satın alınacak olan tüm ürünler için süre aramaksızın iade hakkı sunuyor. Bu tarihler arasında satın alınan bütün ürünler, 20 Ocak 2021 tarihine kadar herhangi bir koşul gözetmeksizin alınan ürünlerde iade etme hakkı bulunuyor. Bu tarihlerden ayrı olarak  https://www.apple.com.tr üzerinden veya Akasya ile Zorlu AVM mağazalarından satın alınan ürün tüketicinin eline ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde koşulsuz olarak iade edilebilecektir. Apple geri iade durumlarında ödenen parayı eksiksiz olarak tüketiciye iade ediyor.  



Son Güncelleme: 19.12.2020 00:33
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