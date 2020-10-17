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iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ne kadar? iPhone 12 modelleri ve Türkiye satış fiyatları

Apple'ın açıklamasına göre iPhone 12 ve Pro modelleri 23 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunulacak. İPhone 12 mini ve Pro Max, 13 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunulacak. Yakın zamanda bir teknoloji mağazası iPhone 12 Pro'nun fiyatını listeledi. Şimdi iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro Max Türkiye fiyatının da dahil olduğu fiyat listesini içeren sızıntı meydana gelmiş durumda

17 Ekim 2020 Cumartesi 10:55
iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ne kadar? iPhone 12 modelleri ve Türkiye satış fiyatları
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Apple, iPhone 12 serisinin tanıtımını geçte olsa tanıttı. Bu seri 4 farklı model içerir ve iPhone X'ten bu yana yapılan en büyük tasarım değişikliğidir. Tüm modeller OLED ekranlar kullanılmıştır. Türkiye yeni iPhone serisinin fiyatını merak ediyor. İPhone 12'nin fiyatı nedir? İPhone 12 ne kadara satışa sunulacak? İPhone 12 fiyatı açıklandı mı?

Bir teknoloji mağazası kısa süre önce 128 GB iPhone 12 Pro için ön siparişleri açtı. Telefonun fiyatı kısa sürede ön siparişte kalmış ve fiyatı 23.600 lira olarak belirlenmişti. Bu fiyat Doğal olarak sosyal medyada gündem olmuştu. Fiyatı çok yüksek bulanların yanı sıra, PR işi olduğunu iddia eden bazı kişilerde vardı. Şimdiye kadar ortaya çıkan fiyat bu, ancak başka bir sızıntı daha meydana geldi.

Kaynağa göre iPhone 12 fiyatları intenete sızan listeye göre başlangıç ​​fiyatı olarak, iPhone 12 mini 9999 Türk Lirası, iPhone 12 10.999 Türk Lirası, iPhone 12 Pro 14999 Türk Lirası ve iPhone 12 Pro Max 16999 Türk Lirası olaraktan biliniyor.

Iphone 12 Teknik Özellikler

Boyutlar: 146.7 x 71.5 x 7.4 mm

Ağırlık: 162 gram Ekran: 6.1 inç OLED

Ekran, 460 ppi, çözünürlük 2532 x 1170

İşlemci: Apple A14 Bionic

Depolama alanı: 64, 128, 256

Ön kamera: 12 MP

Arka kamera: 12 + 12 MP

Bağlantılar: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning İşletim sistemi: iOS 14

Iphone 12 Mini Teknik Özellikler

Boyutlar: 131.5 x 64.2 x 7.4 mm


Ağırlık: 135 gram

Ekran: 5.4 inç OLED ekran, 476 ppi, çözünürlük 2340 x 1080

İşlemci: Apple A14 Bionic

Depolama alanı: 64, 128, 256

Ön kamera: 12 MP

Arka kamera: 12 + 12 MP

Bağlantılar: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning İşletim sistemi: iOS 14

Iphone 12 Pro ve Iphone 12 Pro Max Teknik Özellikler

Boyutlar: iPhone 12 Pro: 146.7 x 71.5 x 7.4 mm

iPhone 12 Pro Max: 160.8 x 78.1 x 7.4 mm

Ağırlık: iPhone 12 Pro: 189 gram-iPhone 12 Pro Max: 228 gram

Ekran: iPhone 12 Pro: 6.1 inç OLED ekran, 460 ppi, çözünürlük 2532 x 1170-iPhone 12 Pro Max: 6.7 inç OLED ekran, 458 ppi, çözünürlük 2778 x 1284

İşlemci: Apple A14 Bionic

Depolama alanı: 128, 256, 512 GB

 Ön kamera: 12 MP

Arka kamera: Ultra geniş, geniş ve telefoto (LiDAR sensörü)

Bağlantılar: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning İşletim sistemi: iOS 14

 



Son Güncelleme: 17.10.2020 10:55
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İphoneApple
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