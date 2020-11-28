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iPhone 12 - iPhone 12 mini - iPhone 12 Pro - iPhone 12 Pro max satış fiyatı ve özellikleri

Ülkemizde ön siparişe sunulan yeni İphone marka telefonlar vatandaşların ilgisini çekmiş durumda. İphone 12 serisinin özelliklerinin neler olduğu merak konusu oldu. İphone 12 serisinin kaç liradan satışa çıkarıldığı ise bir başka merak edilen konular arasında yerini almış durumda.

28 Kasım 2020 Cumartesi 02:04
iPhone 12 - iPhone 12 mini - iPhone 12 Pro - iPhone 12 Pro max satış fiyatı ve özellikleri
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Önde gelen şirketlerden olan birisi olan Apple, tüm dünyada etkili olan Covid-19 nedeni ile dijital ortamlarda tanıtıma sunduğu dört yeni İphone modelinin iki tanesini ülkemizde ön satışa sunuldu. Ülkemizde satışa çıkarılan iki modelin fiyatları ve hangi özellikleri barındırdığı merak edilen konular arasında yerini almış durumda. Henüz iki modelin ülkemizde ve dünya genelinde sastışa çıkarılması büyük bir heyecanla karşılandı. Merakla beklenilen İphone 12 model telefonların ön siparişi başladı ve fiyat aralıkları da netlik kazandı.

Türkiye’de ön siparişe sunulan İphone 12 ve İphone 12 Pro modelinin fiyat aralıkları da belirlendi. Bu doğrultuda İphone 12 serisinin ülkemizde sunulan satış fiyatları şu şekilde;

İphone 12 Mini - 9.999 Türk Lirası

İphone 12 – 10.999 Türk Lirası

İphone 12 Pro – 14.999 Türk Lirası

İphone 12 Pro Max – 16.999 Türk Lirası

İphone 12 Serisinin Özellikleri

Apple ilk kez 5G'yi yeni bir modele dahil etti. Yani iPhone 12 ailesinin 4 üyesi 5G teknolojisini destekleyen donanıma sahip.

Apple, yeni modelin kutusunda köklü bir değişiklik yaptı. Şirket, 5W şarj cihazı ve EarPods kulaklık modellerini sildi. Diğer bir deyişle, iPhone 12 ailesinin herhangi bir üyesini satın alan herkesin ayrıca bir şarj adaptörü ve kulaklık satın alması gerekecek.

İPhone 12 serisi, cam yerine Coning tarafından geliştirilen özel seramikleri kullanmaktadır. Bu malzemenin diğer malzemelerden veya herhangi bir cama göre daha sert olduğu söyleniyor.

İPhone 12, tıpkı iPhone 11 gibi iki arka kameraya sahiptir. İPhone 12 Pro'da arka tarafta 3 adet 12 MP kamera ile karşılaştık. Bununla birlikte, iPhone 12 Pro'nun en çarpıcı yönü, ışık algılama ve menzil anlamına gelen LiDAR sensörüdür. Sensör ilk olarak Apple'ın iPad Pro 2020 tabletinde ortaya çıktı. Şirket, bu sensörü ilk kez akıllı telefonuna entegre ediyor. Hem iPhone 12 Pro hem de iPhone 12 Pro Max modellerinin arka kameralarında entegre LIDAR sensörleri bulunuyor. İlgili sensörler, çevreyi insan gözüyle görülemeyen kızılötesi ışınlarla tarayarak 3 boyutlu haritalar oluşturabilir. Ek olarak, önceki modellere kıyasla gece modu, portre ve Dolby Vision HDR önemli ölçüde iyileştirildi.

Phone 12'nin pil ömrü, yerini aldığı iPhone 11'den daha iyi değil. Yeni nesil modellerin daha iyi performansa sahip olmasını beklesek de iPhone 12'nin tek tıkla kullanım süresi kısaldı.

Cihazda bulunan A14 biyonik işlemci oldukça başarılı performans sağlıyor. Apple, yeni iPhone modellerinde yeni bir kablosuz şarj teknolojisi olan MagSafe'i tanıttı. MagSafe, iPhone 12 için üretilen telefon kılıfı ile entegre olup, magnet yapısı kablosuz şarjı kolaylaştıracak.

MagSafe'in "Duo Charger" özelliği, kullanıcıların cep telefonlarını ve Apple Watch akıllı saatlerini de şarj etmesine olanak tanır.

Teknik Özellikler

Ekran Boyutu: 6.7" OLED

Çözünürlük: 2778 x 1284

Boyut: 160,8 x 78,1 x 7,4 mm

Ağırlık: 226g

Kasa: Cerrahi sınıf paslanmaz çelik

Yonga seti: A14 Bionic

Çekirdek Sayısı: 6

Arka Kamera: Geniş açı 12 MP (f/2.2) + Ultra geniş açı 12 MP(f/2.4) + Telefoto (f/2.2) + LiDAR

Yakınlaştırma: 2,5x optik yakınlaştırma

Gece Modu: Var

Ön Kamera: 12 MP (f/2.2)

Face ID: Var

Video: 4K 60FPS

Dolby Vision HDR Kayıt: Var

Bluetooth: BT 5.0

Wi-Fi: Wi-Fi 6

5G: Var

USB: Lightning

Dahili Hafıza: 128/256/512 GB

RAM: 6 GB

Batarya Kapasitesi: 20 saate kadar video oynatma, 12 saate kadar online video izleme, 80 saate kadar ses çalma

Şarj Hızı: 20W

Kablosuz Şarj: MagSafe ve Qi ile kablosuz şarj

Kablosuz Şarj Hızı: 15W (MagSafe) , 7.5W (Qi)


Suya Dayanıklılık: 6m/30 dk

Renk Seçenekleri: Pasifik mavisi, altın, grafit, gümüş

İşletim Sistemi: iOS 14

Kutu İçeriği: iPhone 12 Pro Max, USB-C - Lightning kablosu, belgeler

Çıkış Tarihi: 13 Ekim 2020

İphone 12 Pro Renkleri

Gümüş

Grafit

Altın

Pasifik Mavisi

İphone 12 Pro Max Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.7

Ekran Çözünürlüğü: 1284x2778 px

Arka Kamera: 12 MP

Arka Kamera Tipi: Üçlü Kamera

Ön Kamera: 12 MP

İşletim Sistemi: iOS

Dahili Hafıza: 128 GB

4G

Kablosuz Şarj    

Hızlı Şarj    

Suya Dayanıklı    

Çerçevesiz    

Dokunmatik    

Wi-Fi  

Bluetooth  

GPS    

Çıkış Yılı:   2020

Çentikli Ekran:

Ekran Teknolojisi: OLED

NFC:

Akıllı

5G

Yüz Tanıma

Chipset: A14 Bionic

USB Türü: Lightning

Boyutlar: 160.8x78.1x7.4 mm

Hoparlör: Stereo

Ağırlık: 226 gr

Kulaklık Bağlantısı: Lightning

İkinci Arka Kamera: 12 MP

Üçüncü Arka Kamera: 12 MP

Suya Dayanıklılık Seviyesi: IPX8

 



Son Güncelleme: 28.11.2020 02:04
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Anahtar Kelimeler:
İphoneMaxProIphone 12
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