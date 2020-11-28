iPhone 12 - iPhone 12 mini - iPhone 12 Pro - iPhone 12 Pro max satış fiyatı ve özellikleri

Önde gelen şirketlerden olan birisi olan Apple, tüm dünyada etkili olan Covid-19 nedeni ile dijital ortamlarda tanıtıma sunduğu dört yeni İphone modelinin iki tanesini ülkemizde ön satışa sunuldu. Ülkemizde satışa çıkarılan iki modelin fiyatları ve hangi özellikleri barındırdığı merak edilen konular arasında yerini almış durumda. Henüz iki modelin ülkemizde ve dünya genelinde sastışa çıkarılması büyük bir heyecanla karşılandı. Merakla beklenilen İphone 12 model telefonların ön siparişi başladı ve fiyat aralıkları da netlik kazandı.
Türkiye’de ön siparişe sunulan İphone 12 ve İphone 12 Pro modelinin fiyat aralıkları da belirlendi. Bu doğrultuda İphone 12 serisinin ülkemizde sunulan satış fiyatları şu şekilde;
İphone 12 Mini - 9.999 Türk Lirası
İphone 12 – 10.999 Türk Lirası
İphone 12 Pro – 14.999 Türk Lirası
İphone 12 Pro Max – 16.999 Türk Lirası
İphone 12 Serisinin Özellikleri
Apple ilk kez 5G'yi yeni bir modele dahil etti. Yani iPhone 12 ailesinin 4 üyesi 5G teknolojisini destekleyen donanıma sahip.
Apple, yeni modelin kutusunda köklü bir değişiklik yaptı. Şirket, 5W şarj cihazı ve EarPods kulaklık modellerini sildi. Diğer bir deyişle, iPhone 12 ailesinin herhangi bir üyesini satın alan herkesin ayrıca bir şarj adaptörü ve kulaklık satın alması gerekecek.
İPhone 12 serisi, cam yerine Coning tarafından geliştirilen özel seramikleri kullanmaktadır. Bu malzemenin diğer malzemelerden veya herhangi bir cama göre daha sert olduğu söyleniyor.
İPhone 12, tıpkı iPhone 11 gibi iki arka kameraya sahiptir. İPhone 12 Pro'da arka tarafta 3 adet 12 MP kamera ile karşılaştık. Bununla birlikte, iPhone 12 Pro'nun en çarpıcı yönü, ışık algılama ve menzil anlamına gelen LiDAR sensörüdür. Sensör ilk olarak Apple'ın iPad Pro 2020 tabletinde ortaya çıktı. Şirket, bu sensörü ilk kez akıllı telefonuna entegre ediyor. Hem iPhone 12 Pro hem de iPhone 12 Pro Max modellerinin arka kameralarında entegre LIDAR sensörleri bulunuyor. İlgili sensörler, çevreyi insan gözüyle görülemeyen kızılötesi ışınlarla tarayarak 3 boyutlu haritalar oluşturabilir. Ek olarak, önceki modellere kıyasla gece modu, portre ve Dolby Vision HDR önemli ölçüde iyileştirildi.
Phone 12'nin pil ömrü, yerini aldığı iPhone 11'den daha iyi değil. Yeni nesil modellerin daha iyi performansa sahip olmasını beklesek de iPhone 12'nin tek tıkla kullanım süresi kısaldı.
Cihazda bulunan A14 biyonik işlemci oldukça başarılı performans sağlıyor. Apple, yeni iPhone modellerinde yeni bir kablosuz şarj teknolojisi olan MagSafe'i tanıttı. MagSafe, iPhone 12 için üretilen telefon kılıfı ile entegre olup, magnet yapısı kablosuz şarjı kolaylaştıracak.
MagSafe'in "Duo Charger" özelliği, kullanıcıların cep telefonlarını ve Apple Watch akıllı saatlerini de şarj etmesine olanak tanır.
Teknik Özellikler
Ekran Boyutu: 6.7" OLED
Çözünürlük: 2778 x 1284
Boyut: 160,8 x 78,1 x 7,4 mm
Ağırlık: 226g
Kasa: Cerrahi sınıf paslanmaz çelik
Yonga seti: A14 Bionic
Çekirdek Sayısı: 6
Arka Kamera: Geniş açı 12 MP (f/2.2) + Ultra geniş açı 12 MP(f/2.4) + Telefoto (f/2.2) + LiDAR
Yakınlaştırma: 2,5x optik yakınlaştırma
Gece Modu: Var
Ön Kamera: 12 MP (f/2.2)
Face ID: Var
Video: 4K 60FPS
Dolby Vision HDR Kayıt: Var
Bluetooth: BT 5.0
Wi-Fi: Wi-Fi 6
5G: Var
USB: Lightning
Dahili Hafıza: 128/256/512 GB
RAM: 6 GB
Batarya Kapasitesi: 20 saate kadar video oynatma, 12 saate kadar online video izleme, 80 saate kadar ses çalma
Şarj Hızı: 20W
Kablosuz Şarj: MagSafe ve Qi ile kablosuz şarj
Kablosuz Şarj Hızı: 15W (MagSafe) , 7.5W (Qi)
Renk Seçenekleri: Pasifik mavisi, altın, grafit, gümüş
İşletim Sistemi: iOS 14
Kutu İçeriği: iPhone 12 Pro Max, USB-C - Lightning kablosu, belgeler
Çıkış Tarihi: 13 Ekim 2020
İphone 12 Pro Renkleri
Gümüş
Grafit
Altın
Pasifik Mavisi
İphone 12 Pro Max Özellikleri
Ekran Boyutu: 6.7
Ekran Çözünürlüğü: 1284x2778 px
Arka Kamera: 12 MP
Arka Kamera Tipi: Üçlü Kamera
Ön Kamera: 12 MP
İşletim Sistemi: iOS
Dahili Hafıza: 128 GB
4G
Kablosuz Şarj
Hızlı Şarj
Suya Dayanıklı
Çerçevesiz
Dokunmatik
Wi-Fi
Bluetooth
GPS
Çıkış Yılı: 2020
Çentikli Ekran:
Ekran Teknolojisi: OLED
NFC:
Akıllı
5G
Yüz Tanıma
Chipset: A14 Bionic
USB Türü: Lightning
Boyutlar: 160.8x78.1x7.4 mm
Hoparlör: Stereo
Ağırlık: 226 gr
Kulaklık Bağlantısı: Lightning
İkinci Arka Kamera: 12 MP
Üçüncü Arka Kamera: 12 MP
Suya Dayanıklılık Seviyesi: IPX8