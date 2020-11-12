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iPhone 12 hangi ülkede ucuz satılıyor? Apple'ın en ucuz ürünleri hangi ülkede?

İphone 12 piyasalara hızlı bir şekilde giriş yaptı. İphone 12 serisinin fiyatları belli oldu. İphone 12 serisinin hangi ülkelerde ucuz ve hangi ülkelerde pahalı olduğu belli oldu. Vatandaşlarımız İphone 12 fiyatlarını merak ediyor.

12 Kasım 2020 Perşembe 17:53
iPhone 12 hangi ülkede ucuz satılıyor? Apple'ın en ucuz ürünleri hangi ülkede?
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Uzun bir zamandır beklenen İphone 12 serisinin Apple tarafından tanıtıldı. Yapılan etkinlikte İphone 12, mini, pro ve pro max modelleri görücüye çıktı. İphone 12 serisi bazı ülkelerde satışa sunuldu. İphone 12 serisi 20 kasımda farklı ülkelerde satışa sunulmuştu. Serinin ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı ise henüz netlik kazanmadı.


İphone 12 serisinin en pahalı satılacağı ülke Brezilya oldu. Amerika’da 699 dolara satışa sunulacak olan telefonun Brezilya fiyatı 1.248 Amerikan doları olarak belirlendi. Bu ücretler en ucuz modelin 64 GB’lik fiyatı olarak belirlendi.

İphone 12 serisinin en pahalı modeli 512 GB’lik modelde ise ücretler 1.399 Amerikan doları olarak belirlendi. Brezilya fiyatı ise 2.535 dolar oldu.

İphone 12 Mini 64 GB Ülke Fiyatları

  • Brezilya - 1.268 dolar
  • İtalya - 996 dolar
  • Portekiz - 984 dolar
  • Meksika - 967 dolar
  • Fransa - 961 dolar
  • Hindistan - 944 dolar
  • Japonya - 795 dolar
  • Hong Kong - 774 dolar
  • ABD - 729 dolar

İphone 12 Pro Max 512 GB  Ülke Fiyatları

  • Brezilya - 2.535 dolar
  • İtalya - 2.159 dolar
  • Portekiz - 1.946 dolar
  • Meksika - 1.934 dolar
  • Fransa - 1.911 dolar
  • Hindistan - 1.851 dolar
  • Japonya - 1.602 dolar
  • Hong Kong - 1.523 dolar
  • ABD - 1.399 dolar


Son Güncelleme: 12.11.2020 17:53
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Anahtar Kelimeler:
Iphone 12Apple
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