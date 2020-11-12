iPhone 12 hangi ülkede ucuz satılıyor? Apple'ın en ucuz ürünleri hangi ülkede?

Uzun bir zamandır beklenen İphone 12 serisinin Apple tarafından tanıtıldı. Yapılan etkinlikte İphone 12, mini, pro ve pro max modelleri görücüye çıktı. İphone 12 serisi bazı ülkelerde satışa sunuldu. İphone 12 serisi 20 kasımda farklı ülkelerde satışa sunulmuştu. Serinin ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı ise henüz netlik kazanmadı.

İphone 12 serisinin en pahalı satılacağı ülke Brezilya oldu. Amerika’da 699 dolara satışa sunulacak olan telefonun Brezilya fiyatı 1.248 Amerikan doları olarak belirlendi. Bu ücretler en ucuz modelin 64 GB’lik fiyatı olarak belirlendi.

İphone 12 serisinin en pahalı modeli 512 GB’lik modelde ise ücretler 1.399 Amerikan doları olarak belirlendi. Brezilya fiyatı ise 2.535 dolar oldu.

İphone 12 Mini 64 GB Ülke Fiyatları

Brezilya - 1.268 dolar

İtalya - 996 dolar

Portekiz - 984 dolar

Meksika - 967 dolar

Fransa - 961 dolar

Hindistan - 944 dolar

Japonya - 795 dolar

Hong Kong - 774 dolar

ABD - 729 dolar

İphone 12 Pro Max 512 GB Ülke Fiyatları