iPhone 12 eskisini getir yenisini götür kampanyası indirim oranları ve kampanya detayları

iPhone’da eskiyi getir yeniyi götür kampanyası başladı. Belirli platformlarda eski iPhone telefonlarını değerinden satın alınarak indirim, hediye çeki ya da nakit ödeme yapılacak.

iPhone 12’ler için ne kadar indirim yapılıyor?

Kampanyanın detaylarına bakıldığında eski iPhone 11 model telefonunu getirenlere 5999 TL’den başlayan fiyatlarla iPhone 12 satın alma fırsatı sunulacak. Bununla birlikte tüm iPhone modelleri kampanyaya dahil edilerekedilebilecek.

Eskisini getir yenisini götür kampanyası şöyle işliyor. Öneğin Hepsiburada sitesi önce iPhone 12 modelini satın almanızı istiyor. Sonra da iade etmek istediğiniz iPhone modelini kargo ile göndermenizi talep ediyor. Gerekli incelemelerin ardından para iadesi işlemi gerçekleştiriliyor. Bunun yanında platformda ikinci el değerine ek olarak 700 TL’ye varan bir indirim sunuluyor. Öneğin iPhone 5S için 370 TL değerinde indirim alabiliyorsunuz. iPhone’un yeni modellerinden olan 11 Pro Max 512 GB için ise 9100 TL civarını bulan bir indirim söz konusu oluyor.