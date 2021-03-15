iPad nasıl sıfırlanır? iPad Sıfırlama ve format işlemi

Teknoloji devi Apple'ın ürünleri her ne kadar sağlam olsa da bazen sorunlar çıkartabiliyor. Bu sorunlardan bazıları iPad ile olabiliyor. İşte size iPad konusunda yardımcı olacak, iPad sıfırlama yöntemleri.

iPad sıfırlama işlemi

İlk yöntem

Ayarlar bölümüne girin ve iPad'imi bul özelliğini kapatın

Ayarlar bölümüne girin ve sıfırlama ksımına basın

İkinci yöntem

Bu işlemlerden sonra iPad'iniz sıfırlanmış olacaktır.

iPad'inizi bilgisayarınıza USB kablosu ile bağlayın

Windowsa bilgisayara sahipseniz İTunes uygulamasını açın. macOS 10.15 ve daha yeni bir sürüme sahipseniz Finder kenar çubuğunda iPad'inizi seçin

Windowsa bilgisayarınızdaki iiTunes sekmesinin sol üst tarafında bulunan iPad simgesine basın, özeti tıklayın ve iPad'e gerş yükleyi seçin. İşte işlem bu kadar basit.