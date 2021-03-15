iPad nasıl sıfırlanır? iPad Sıfırlama ve format işlemi

Teknoloji devi Apple'ın ürünleri her ne kadar sağlam olsa da bazen sorunlar çıkartabiliyor. Bu sorunlardan bazıları iPad ile olabiliyor. İşte size iPad konusunda yardımcı olacak, iPad sıfırlama yöntemleri.
iPad sıfırlama işlemi
İlk yöntem
Ayarlar bölümüne girin ve iPad'imi bul özelliğini kapatın
Ayarlar bölümüne girin ve sıfırlama ksımına basın
İkinci yöntem
iPad'inizi bilgisayarınıza USB kablosu ile bağlayın
Windowsa bilgisayara sahipseniz İTunes uygulamasını açın. macOS 10.15 ve daha yeni bir sürüme sahipseniz Finder kenar çubuğunda iPad'inizi seçin
Windowsa bilgisayarınızdaki iiTunes sekmesinin sol üst tarafında bulunan iPad simgesine basın, özeti tıklayın ve iPad'e gerş yükleyi seçin. İşte işlem bu kadar basit.
Son Güncelleme: 15.03.2021 17:23