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iPad nasıl sıfırlanır? iPad Sıfırlama ve format işlemi

Apple kullanıcıysanız pek çok farklı sorunlar karşılaşabiliyorsunuz. Bunlardan biri de iPad kullanırken yaşanabiliyor. Bu gibi sorunlarda iPad'inizi sıfırlayarak sorunu çözebilirsiniz. İşte iPad sıfırlama yöntemlerine dair detaylar...

15 Mart 2021 Pazartesi 17:23
iPad nasıl sıfırlanır? iPad Sıfırlama ve format işlemi
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Teknoloji devi Apple'ın ürünleri her ne kadar sağlam olsa da bazen sorunlar çıkartabiliyor. Bu sorunlardan bazıları iPad ile olabiliyor. İşte size iPad konusunda yardımcı olacak, iPad sıfırlama yöntemleri.

iPad sıfırlama işlemi

İlk yöntem

Ayarlar bölümüne girin ve iPad'imi bul özelliğini kapatın

Ayarlar bölümüne girin ve sıfırlama ksımına basın

Bu işlemlerden sonra iPad'iniz sıfırlanmış olacaktır.

İkinci yöntem

iPad'inizi bilgisayarınıza USB kablosu ile bağlayın

Windowsa bilgisayara sahipseniz İTunes uygulamasını açın. macOS 10.15 ve daha yeni bir sürüme sahipseniz Finder kenar çubuğunda iPad'inizi seçin

Windowsa bilgisayarınızdaki iiTunes sekmesinin sol üst tarafında bulunan iPad simgesine basın, özeti tıklayın ve iPad'e gerş yükleyi seçin. İşte işlem bu kadar basit.



Son Güncelleme: 15.03.2021 17:23
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Anahtar Kelimeler:
IPadSfırılamaApple
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