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IP adresi nedir, nasıl değiştirilir, nasıl gizlenir?

Günümüzün en önemli teknolojisi bilgisayarlar, sürekli kullandığımız bu aletlerinde kendilerine özel kodları var IP adresi nedir ne işe yarar herkes merak ediyor. IP adresinden adres bulunabilir mi bir çok kullanıcı bunu araştırıyor. IP adresi gizlenir mi , en çok merak edilen ve araştırılan konulardan oldu.

01 Aralık 2020 Salı 03:27
IP adresi nedir, nasıl değiştirilir, nasıl gizlenir?
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IP adresi, açık adıyla “intenet protokol adresi”, intenet ağıyla ya da başka herhangi bir bilgisayar ağıyla birbiriyle veri alışverişi içinde olan cihazların kullandıkları adrestir. Cihazlar bu sayede birbirlerinin erişim adreslerini tespit edebilmektedirler. İntenet protokol adresleri ikiye ayrılır. Gizli İP ve Genel IP olarak.  Gizli İP adreslerini kimse göremez. Bu İP adreslerini gizlemek bazen güvenli sorunlarına yol açabiliyor. Statik ve dinamik olmak üzere iki çeşit ip adresi vardır.  

  • Statik IP adresleri genel olarak kurumlar, web sitelerinin barındırıldığı sunucular veya benzeri büyük sistemlerde kullanılmaktadır. Tercih edilmesinin en önemli sebebi sabit olması ve değişken olmamasıdır. İntenette barındırmış olduğumuz sunucularımız, web sitelerimiz gibi varlıkların IP adresleri sabit olmalıdır. Aksi takdirde bu sunuculara ulaşabilmemiz çok zor, hatta IP adresi değiştiğinde imkansız hale gelebilirdi. Bir Web sitesine girmek istediğiniz zaman o web sitesinin ilk olarak sunucusuna bağlanırsınız. İntenet servis sağlayıcınız DNS sunucuları üzerinden web sunucunuzun ip adresini tespit ederek sizi yönlendirmektedir.
  • Dinamik ip adresleri ise statik ip adreslerine göre değişkenlik arz etmektedir. İntenete her bağlandığınızda yeni bir ip adresi bilgisayarınıza tanımlanmaktadır. İntenet bağlantınızı kestiğiniz zaman ise bu IP adresi başka bir kişiye tahsis edilir. Dinamik IP adresleriniz Intenette ,surf yaparken dahi otomatik olarak (bağlantınız kesilmeden) servis sağlayıcınız tarafından değiştirilebilir.

IP Adresi İle Konum Tespit Edilebilir Mi?

IP numarası ile adres bilgilerine erişebilmek mümkün. Ancak IP adresini bildiğiniz bir cihazın yalnızca servis sağlayıcısını ve bulunduğu bölgenin konumunu bulabilirsiniz. Açık adresine erişmeniz mümkün değildir. Bazı durumlarda bu konum bilgisi şehir olarak gösterilebilir.

IP Adresinin Farklı Bir Şehirde Gözükmesinin Nedeni Nedir?

Dinamik IP adresleri farklılık göstermekte ve olan boş olan IP numarası kullanılmaktadır. Bunun sebebi ise İP numaralarının , çatışmasını engellemek daha kolay ve akıcı bir veri trafiğinin oluşmasını sağlamaktır.

IP Gizleme İşleminin Yapılma Sebepleri  Nelerdir?

IP gizleme işlemini merak eden kullanıcıların ana sebepleri konum bilgilerini saklamak, bölgesel olarak engellenmiş içeriklere ulaşabilmek ve intenette yaptıkları aktivitelerin izlerinin sürülmesini engellemektir.

  • İntenette konum bilgilerini saklama: IP adresinizi gizlediğinizde intenette konum bilgilerinizi gizleyebileceğinizi düşünseniz de bu pratikte çok büyük bir fark yaratmayabilir. Sizin bulunduğunuz konum şehir olarak tespit edilse de bu bilgi bile her zaman doğru konumunuzu vermeyebilir. Kaldı ki açık adres tespiti IP adresi ile yapılması çok zordur. Siz cihazınızın IP adresini gizlediğinizde cihaz ağ içinde anonim olur ve diğer cihazlar tarafından bulunamazsınız. Fakat bağlandığınız ağda modemin intenete açılırken kullandığı IP ile şehir bilgisine ulaşılır. Dinamik IP kullanıldığında bu konum bilgisinin de pek bir önemi yoktur aslında, bazen rastgele bir şehir de olabilmektedir. Yine de reklamlar ve kötü niyetli olabilecek faaliyetlere karşı cihazınızın IP adresini gizlemeyi tercih edebilirsiniz.
  • Bölgenizde engellenmiş içeriklere ulaşma: Birçok kullanıcı bölgesel olarak engellenmiş içeriklere ulaşmak için kendi IP adresini gizlemeyi ve farklı bölgelere ait IP adresleri kullanmayı tercih edebiliyor. Elbette bu yöntemleri kullanmak farklı güvenlik veya bağlantı sorunlarına sebep olabilmektedir. Özellikle telif hakları açısından getirilen kısıtlamalarda tercih edilmesi etik olmayan bu yöntemi tavsiye etmiyoruz.
  • İzlenme ve dijital ayak izi önleme: IP gizleme sebeplerinden biri de dijital dünyada yapılan aktivitelerinin izlerinin IP üzerinden sürülmesinin önüne geçmektir. Web sitelerinde veya sosyal medya platformlarındaki etkinliklerin verilerinin toplanmasını istemeyen kullanıcılar IP gizleme yöntemine başvurabiliyorlar.

IP Gizleme Yöntemleri Nelerdir?

IP adresinizin gizleme ile amaçladığınız sonuçlara farklı yollardan ulaşmanız mümkündür.

  • IP adresinizi sizin yerinize değiştiren ve izlenmesini zorlaştıran, gizli ağ geçitleri ile bağlantı kurmanızı sağlayan yöntemler 

    ücretsiz kamusal Wifi kullanmak.

  • Proxy veya VPN

     hizmetinden faydalanmaktır.

 

Proxy İntenet Siteleri İle IP Adresi Nasıl Gizlenir?

Proxy intenet adreslerinin IP saklama yöntemi ilk önce IP kodlarını alıp daha sonra intenet adresleriyle İSSleri bilgisayarının IP kodunun olmadığı yönde kandırabilmesi için bir başka siteye gitmektedir.  İntenet çekim gücünüz çok yavaş olabilir bunun sebebiyse adresin başka bir ülkedeki sunucu ile hareket ettirilmesidir.   Herkesin görebildiği WİFİ kullanımında IP sitesinin  görünmemesini amaçlamaktadır. Fakat sorunlu bir PC de kullanılırsa içeriklere ulaşım sağlanamaz.

VPN Kullanarak IP Adresi Gizleme Nasıl Yapılmaktadır?

VPN programları IP adresinizi intenete başka bir fiziki konumda bulunan sunucu aracılığıyla bağlanmanızı sağlayarak gizler ve veri paketi alışverişiniz için size yeni bir IP adresi sağlar. Gerçek fiziki konumunuzu VPN kullandığınızda gizlersiniz ve bu size sanal gizlilik sağlar.

 



Son Güncelleme: 01.12.2020 03:27
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