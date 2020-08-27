IP adresi nasıl gizlenir? İp adresi gizleme yöntemleri

İntenet kullanıcıları, sitelerin bilgilerine ulaşmasını sağlayan IP adresini kimi zaman gizlilik nedeniyle gizlemek istemektedir. İntenet tarayıcılarından girilen web siteleri, kullanıcının bilgilerine ulaşabilirken aynı zamanda konumunu da tespit etmektedir. IP adresi, yapılacak birkaç yöntem ile kolaylıkla gizlenebilmektedir.

IP adresi nasıl gizlenir?

IP adresini gizlemek için birçok güvenli ve yasal yöntemler bulunmaktadır. Bu konuda kullanılabilecek ilk ve en güvenli yok VPN indirmektedir. Ücretsiz olarak indirilebilen VPN yanı sıra, Proxy, TOR, cep telefonu ağları ve başka birinin ağını kullanarak da IP adresinizi gizleyebilirsiniz.

VPN kullanarak IP adresi nasıl gizlenir?

IP adresini gizlemek için kullanılabilecek VPN’ler şunlardır:

-Express VPN

-Nord VPN

-CyberGhost VPN

-Private VPN

-IP Vanish VPN

Proxy kullanarak IP adresi nasıl gizlenir?

Proxy kullanmak, IP adresini gizlemek için tercih edilebilecek yöntemlerin başında gelmektedir. Proxy ile intenet bilgi paketleri farklı varış noktalarına bağlanır. VPN kadar hızlı olmasa da, güvenlik protokolü ve şifreleme olmadığı için çokça tercih edilmektedir. Proxy sunucuları sahtelik içermediği için güvenli bir yöntemdir.

Tor kullanarak IP adresi nasıl gizlenir?

The Onion Router ismiyle bilinen TOR, kullanıcıları anonim olarak gizli sunuculara bağlamaktadır. Bu yöntem tamamen ücretsizdir ve hizmet ile IP adresleri kısa sürede gizlenebilmektedir. TOR kullanmak her ne kadar güvenli olsa da geniş erişim ağına sahip olduğu için yasa dışı faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir alandır. Bu nedenle kullanırken çok dikkatli olunmalıdır.

Cep telefonu ağları kullanılarak IP adresi nasıl gizlenir?

Cep telefonu ağları üzerinden IP adresini gizlemek isteyen kullanıcılar, cihaza ait verileri kullanarak farklı bilgiler ile adresini gizleyebilir. Bu yöntem acil durumlarda ve IP adresine yapılan saldırılarda sıklıkla tercih edilmektedir.

Başka birinin ağını kullanarak IP adresi nasıl gizlenir?

İntenet kullanıcısı, cihazından yapacağı indirme işlemleri sırasında IP adresini gizlemek istiyorsa toplu alanların ağlarına bağlanarak işlemlerini gerçekleştirebilir. Böylece kendi IP adresini gizleyerek, başka bir kullanıcının ağını kullanmış olur.