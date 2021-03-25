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IOS cihazlarda instagram gizli hesapları nasıl görülür? İphone instagram gizli hesap görme

Sevilen sosyal medya platformu İnstagram, ülkemizde birçok kullanıcıya sahiptir. Kullanıcılar tarafından gizli hesapları görme yöntemleri merak edilmektedir. Gizli hesapları görmek mümkün müdür? Gizli hesapları görmek için yapılması gerekenlere haberimizde yer verilmiştir.

25 Mart 2021 Perşembe 13:06
IOS cihazlarda instagram gizli hesapları nasıl görülür? İphone instagram gizli hesap görme
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İOS işletim sistemine sahip telefonlarda İnstagram gizli hesaplar görülebilir mi? Bazı uygulamalar sayesinde gizli hesapları görmek mümkündür. Uygulamalar hakkında detaylar araştırılmıştır.

İOS işletim sistemli cihazlarda gizli hesapları görmek

İnstagram platformundaki gizli hesapları görmek için birçok uygulama ve yöntem mevcuttur. Mobil uygulamaların içinde bulunan zararlı yazılımlar nedeniyle hesaplarınız zarar görebilir. Bu tarz uygulamalar uygulama mağazalarında bulunmadığı için farklı sitelerden indirilmektedir. Böyle programlar parayla satılmaktadır.

Güvenli bir şekilde gizli hesapları görebilmek için öncelikle bir instagram hesabına ihtiyacınız var. Bu hesap, sahte bir isimle açılmalıdır. Birçok kişiyi takip etmeli ve onlardan geri dönüş beklenmeli.200 civarı takipçiniz olduğunda takip ettiğiniz kişi sayısını azaltın.

Ardından bir profil resmine ve açıklamaya ihtiyacınız var. Bu fotoğraflar fake olmalıdır. Birkaç fotoğraf paylaştıktan sonra profil gizlenmelidir. Takip etmek istediğiniz kişilere takip isteği yollamalısınız. Büyük bir ihtimalle isteğiniz kabul edilecektir.



Son Güncelleme: 25.03.2021 13:06
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Anahtar Kelimeler:
İnstagramGizli Hesap
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