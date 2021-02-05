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IOS 15 ne zaman çıkacak? IOS 15 hangi özelliklerle gelecek?

IOS 14 kullanıcıları gözleri IOS 15 merak etmektedir. Özellikleri, yenilikleri nelerdir? Çıkış tarihi ne zaman olacaktır?

05 Şubat 2021 Cuma 13:00
IOS 15 ne zaman çıkacak? IOS 15 hangi özelliklerle gelecek?
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IOS 15 ne zaman çıkacak? Özellikleri nelerdir?

Apple geçtiğimiz günlerde İOS 14 piyasaya çıkarmıştır. Yeni sürümü ile yeni özellikleri ile beraber kullanıcıların beğenisini toplamıştır.  Yine de bazı kullanıcılar İOS 15 ne zaman piyasaya çıkacağı hangi özelliklerinin olacağını merak etmektedirler. 

İOS 15

İphone ve İpod kapsayan bir sonrakini kapsayan ana güncellemesidir. Önümüzdeki yıllarda piyasaya çıkması beklenilmektedir. İOS 14 gizlilik takibi özellikleri, uygulama kütüphanesi, araç takımları, sesli asistan gibi birçok özelliği bulunan aynı şekilde İOS 15 birçok özelliğinin olması beklenilmektedir. 

İOS 15 özellikleri nelerdir?

*Ayrıntılı gizlilik geliştirmeleri:

Apple için gizlilik her zaman önemli olmuştur. Sızıntılara göre İOS 15 kullanıcı bilgisi olmadan da panodaki içerik kopyalanması önlenebilinmesi beklenilmektedir. Bu sayede uygulamaların kötüye kullanım amacı ortadan kalkacaktır. Artık ayrı izin istenilerek kullanılacaktır.

*Hızlı uygulama arşivi erişimi:

İOS 14 ile en sağ sekmede konumlandıran uygulama arşivi, İOS 15 ile daha yenilik göstereceği düşünülmektedir.  Bu yenilikle beraber artık kullanıcılar sağ köşede değil sol tarafta bulunan simgeye tıklayarak arşive ulaşacaktır.

*Hızlı erişim menüsü

: Kullanıcılar menü sayesinde ayarlar, güncellemeler tek tıka basarak gerçekleştirebilecektir. Aynı şekilde tek tıkla cihazı kapatıp açabileceklerdir. 

*Daha gelişmiş karanlık mod:

  Karanlık modun daha geniş çaplı etkinlik göstereceği görülmektedir. 

*Artırılmış gerçeklik iyileştirmeleri:

Apple gerçek özelliklerine önem vermektedir. İOS 15 gerçek geliştirilmiş özellikleri olacağı görülmektedir. Yeni modellerdeki LİDAR Sensör de bunun için önemlidir.

İOS 15 ne zaman çıkacak?

2021 Haziran ayında çıkması 2021 Eylül ayında da kullanılması beklenilmektedir. 

SÜRÜM

       

YAYIN TARİHİ

İOS 10             13 EYLÜL

İOS 11             20 EYLÜL

İOS 12             17 EYLÜL

İOS13              19 EYLÜL

İOS 14             16 EYLÜL

Bu takvime göre İOS 15 14 Eylül- 19 Eylül 2021 tarihinde yayımlanması beklenilmektedir. 

İOS 15 alacak İphone modelleri

-İphone 12 Pro Max

-İphone 12 Pro 

-İphone12

-İphone12 mini 

-İphone11 Pro Max

-İphone11 Pro

-İphone SE 2020

-İphone11

-İphone XS Max

-İphone XS

-İphone XR

-İphone X

-İphone8 Plus

-İphone8

-İphone7 Plus

-İphone7

İpados 15 alacak Ipad modelleri

-Ipad Pro 12,9 (nesil4) 

-Ipad Pro 12,9 (nesil3)

-Ipad Pro 12,9 (nesil2)

-Ipad Pro 12,9 (nesil1)

-Ipad Pro11 (nesil2)

-Ipad Pro11 (nesil1)

-Ipad Pro 10,5

-Ipad Air 4

-Ipad Air 3

-Ipad Mini 5 

-Ipad Mini 4

-Ipad Nesil 8

-Ipad Nesil7

-Ipad Nesil6



Son Güncelleme: 05.02.2021 13:00
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Anahtar Kelimeler:
IOS15AppleIPadİphone
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