iOS 15 ne zaman çıkacak? IOS 15 hangi modellere gelecek?

Apple kullanıcıları merakla İOS 15 güncellemesini beklerken sevindirici haber en sonunda geldi. Apple tarafından tanıtımın yapılacağı tarih netleşti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tanıtım dijital olarak yapılacak.

Apple WWDC etkinlğini 2021 ortalarında doğru yani haziran ayı içerisinde gerçekleştirecek. Tanıtım için hayranlar şimdiden gün saymaya başlarken yenilikler oldukça merak edililyor.

Apple kıdemli başkan yardımcısı Greg Joswiak twitter hesabında açıklama yaparak bu önemli gelişmeyi Apple kullancılarına duyurdu. Twit için tıklayınız. https://twitter.com/gregjoz/status/1376884219419394053?s=20

Apple bu tanıtım organizasyonunu her sene olduğu gibi geleneklere uyarak bu sene de yapacak. Güncelleme İphone 6s ve üstü modellere gelecek. 6s güncelleme desteği kesilecek. Bu durum 6s kullanıcıların canını sıkmış durumda.

Geçen sene hangi değişiklikler oldu?

Geride bıraktığımız senede Mac'ler için oldukça önem arz eden bir adım atıldı. Intel ilmeci i,le çalışmayı kesen Apple kendi işletim sistemi olan ve üreten ARM tabanlı işlletim sistemi ile yola devam etme kararı aldı. Mac'lerin verimliliğini artırmak isteyen şirket dönüşüm yolunda büyük adım attı.

Duyurunun yapılmasının ardından Apple hemen birkaç ay sonra ARM tabanlı Apple M1 işlemcisini kullanıcılarına sundu. Bu işlemciyi kullanan yeni nesil Mac mini ve Macbook Air de piyasaya sürüldü.