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iOS 15 ne zaman çıkacak? Apple IOS 15 güncellemesi hangi modellere gelecek?

Apple'ın kullanıcılara sunacağı yeni sürüm merakla bekleniyor. Yeni çıkacak olan cihazın hangi özelliğine ağırlık verileceği ne gibi değişikliklere gidileceği Apple severlerin merakla takip ettiği konular arasında yer alıyor. İşte İOS 15 hakkında bilinenler...

14 Mart 2021 Pazar 21:26
iOS 15 ne zaman çıkacak? Apple IOS 15 güncellemesi hangi modellere gelecek?
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Geçtiğimiz sene Eylül ayında kullanıcılara tanıtılan İOS 14, çoğu özelliği ile çok beğenilmişti. İOS 14’ün en çok dikkat çeken özelliği ise Android’le karşılaştırıldığında geliştirilmiş olan Widget özelliği oldu. Bazı kullanıcılar tarafından “Apple, Android’den çalıyor” gibi yorumlar yapılmıştı. Bunun yanı sıra hangi modeller IOS 15’den alacağı ise merak konusu.

İOS 15 alacak modeller

Fransa merkezli bir intenet sitesinden alınan haberlere göre İPhone 6S, 6S Plus, SE modelleri İOS 15 güncellemesinden faydalanamayacak. Bu modellerin yanı sıra IOS 15 güncellemesini alacağı düşünülen modeller ise şu şekilde:

  • IPhone 7 serisi, 8 serisi, X modeli, XS serisi, 11 serisi, SE 2020 modeli, 12 serisi ve ilerleyen zamnalarda çıkacağı düşünülen 13/12S serisi.
  • IPad modellerinden güncelleme alacakları ise, iPad Mini 5, iPad 6,7,8, iPad Air 3,4, Pro serisi olan 9.7, 10.5, 11, 12.9 ve 2021 modelleri.

İOS’un yeni sürümü ne zaman aktif olacak?

İOS’un yeni sürümleri genellikle ya Eylül ayında ya da yeni model çıkarken kullanıcılara sunuluyor. Bu sene ise IPhone yeni bir adım atarak IOS 14’ü IPhone 12 çıkmadan önce kullanıcılara sundu. Yeni sürüm olan IOS 15 ise 13 serisi ile beraber aktif hale geleceği düşünülüyor. Bu doğrultuda IOS 15, Eylül ayında kullanıcılara sunulabilir. Bunun yanı sıra IOS 15’in tanıtımı daha öncekilere yapıldığı gibi şirketin geleneksel bir etkinliği olan WWDC’de yani Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda sunulacağı düşünülüyor. WWDC ise Haziran ayında gerçekleştiriliyor.

IOS 15’de neler sunulacak?

Şuan için net bilgiler elde edilemedi fakat tahminlere göre kullanıcılara aşağıdaki özellikler sunulacak.

  • Always on Display özelliği:

    Bu özellik en çok beklenen özellikler arasında yer alıyor. Bahsi geçen bu özellik hakkında ortaya atılan birçok iddia var. Bunun yanı sıra bu özelliğin IOS 15’de yer alacağı bile belli değil. Çok beklenen bu özellik IPhone 13 serisinde olabilir.

  • Gelişmiş karanlık mod:

    Söylentiler arasında yeni sürümde karanlık modun geliştirilmiiş bir hali olacağı da var. Bunun yanı sıra geliştirilen karanlık mod ile beraber arayüz de değişiklikler olabileceği ve daha geniş çaplı bir etki olacağı söyleniyor.

  • Gizlilik geliştirmeleri:

    Apple’ın en önem verdiği özelliklerinden biri olan gizlilik yeni sürüm ile beraber daha farklı bir hal alabilir. Söylentiler kapsamında yeni güncelleme ile beraber kullanıcı izni olmadan panodaki içerikler kopyalanamayacak. Bunun yanı sıra uygulamaların pano içeriklerini  görebilmek için ayrı izinler istenecek.

  • Uygulama arşivi:

    IOS 14 ile beraber gelen bu özellik IOS 15’de geliştirilecek gibi görünüyor. Normalde ekranın sağ tarafına gidilerek ulaşılan arşive yeni sürümle beraber tek bir tıkla ulaşılabilecek.

  • Bölünmüş ekran modu:

    Apple’dan önce Android’de görülen bölünmüş ekran moduIPad cihazlarında kullanıcı karşısına çıkıyordu. Çoğu kullanıcının bekledği bu özellik yeni dürüm olan IOS 15 ile beraber gelebilir. Bu özellik aracılığı ile kullanıcılar ekranlarını bölerek iki işlemi aynı anda yapabilecek.

Ortaya atılan iddialara göre IOS 15’de yukarıda bahsettiğimiz özellikler yer alabilir. Lakin bu konu hakkında Apple’dan kesin bilgiler alınmadı. IOS 15’in tanıtılması ile beraber yeni özelliklerin ne olduğunu göreceğiz.



Son Güncelleme: 14.03.2021 21:26
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AppleIOSIOS15YeniSürüm
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