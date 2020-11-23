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iOS 15 güncellemesi ne zaman çıkacak? IOS 15 alacak olan iPhone modelleri hangileri?

iOS 15 güncellemesinin ne zaman çıkacağı ve IOS 15 alacak iPhone modelleri hakkında araştırma yapılmaya başlandı. İşte iOS 15 güncellemesi alması beklenen iPhone modelleri.

23 Kasım 2020 Pazartesi 19:04
iOS 15 güncellemesi ne zaman çıkacak? IOS 15 alacak olan iPhone modelleri hangileri?
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Apple’ın yeni iOS 15 güncellemesini alacak iPhone modelleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde bazı iPhone ürünlerinin güncellemeyi alamayacağın dair iddialar gündeme gelmiştir. The Verifier’in yayınladığı içerikte gelecek yıl kullanıcılarla paylaşılması hedeflenen yeni güncellemenin hangi modeller için hazırlandığı ortaya çıktı.

iOS 15 güncellemesi alması beklenen iPhone modelleri

Söz konusu liste henüz Apple tarafından doğrulanmasa da güncelleme alması beklenen telefonlar şu şekilde;

iPhone 12 Pro Max

— iPhone 12 Pro

— iPhone 12 mini

— iPhone 12

— iPhone 11

— iPhone 11 Pro

— iPhone 11 Pro Max


— iPhone XS

— iPhone XS Max

— iPhone XR

— iPhone X

—iPhone 8

— iPhone 8 Plus

— iPhone 7

—iPhone 7 Plus

— iPhone SE (ikinci nesil)

— iPod touch (yedinci nesil)



Son Güncelleme: 23.11.2020 19:04
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Anahtar Kelimeler:
IOS 15İphone
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