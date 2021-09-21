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İOS 15 çıktı mı, nasıl indirilir? İOS 15 güncellemesi hangi telefonlara geldi?

20 Eylül Pazartesi gününden itibaren İOS 15 resmi olarak yayınlandı. İOS 15 ne gibi özelliklere sahip ve hangi telefon modellerinde geçerli olduğu merak edilmeye başlandı. İOS 15 ile İPadOS 15 ‘in sürümü için geçerli olan güncelleme işlemleri ise bugünden itibaren yapılabilecek. İOS 15 ile birlikte pek çok yeni özellik de telefonlara geliyor. İşte karşınızda İOS 15 ‘in yeni özellikleri ile bütün detayları..

21 Eylül 2021 Salı 21:50
İOS 15 çıktı mı, nasıl indirilir? İOS 15 güncellemesi hangi telefonlara geldi?
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Apple telefon kullanan kişilerin büyük bir merak içinde bekledikleri İOS 15 sürümü bugün itibari ile yayınlandı. Yaşanan bu gelişme ile birlikte İOS 15 çıktı mı? yayınlandı mı? nasıl indiriliyor? İOS 15 güncellemesi hangi telefonlar için, özellikleri nelerdir? Soruları kullanıcılar tarafından bir hayli merak edilmekte ve araştırılmaktadır. İOS 15 ile Memoji ‘nizi 40 ‘ tan fazla kıyafet seçeneği ile özelleştirebilirsiniz. Ayrıca üç adede kadar da farklı renk seçebilme imkanınız var.

İOS 15 çıktı mı? İOS 15 yayınlandı mı?

Telefon markasında öncü olan Apple, kullanıcılarının büyük bir merak içerisinde bekledikleri İOS 15 ‘in yayınlanacağı tarihin duyurusunu yaptı. ‘’ İOS 15, herkes ile bağlantı kurmanıza, anda kalarak anı yaşamanıza, dünyayı yeniden keşfetmenize, hem güçlü hem de akıllı teknolojileri kullanarak İPhone ile her zamankinden daha da fazlasını yapmanıza yardımcı olacak yeni özellikler ile dolu ‘’ sözlerini kullanarak yapmış olduğu açıklamasında ‘’ 20 Eylül Pazartesi günü sizin ile olacak ‘’ bilgisini paylaştı.

Face Time:

  • Geniş Spektrum, arka planda oluşan bütün gürültüleri aramanıza dahil ediyor ( İPhone XS, İPhone XS Max, İPhone XR ve daha yenileri )
  • Uzamsal ses özelliği, Grup Face Time aramalarında kişilerin sesinin ekranda oldukları taraftan geliyormuş gibi duyulmasını sağlamaktadır ( İPhone XS, İPhone XS Max, İPhone XR ve daha yenileri )
  • Ses İzolasyonu özelliği, sesinizin çok daha net bir şekilde duyulması için arka planda oluşan gürültüleri engellemektedir ( İPhone XS, İPhone XS Max, İPhone XR ve daha yenileri )
  • Face Time bağlantıları özelliği ile arkadaşlarınızı Face Time aramasına davet etmenize olanak sağlar. Ayrıca Android ya da Windows aygıtlarını da kullanan arkadaşlarınız da kendi tarayıcıları üzerinden katılabilmektedir.
  • Portre modu özelliği, arka planınızı bulanıklaştırır ve sizi odak noktasına yerleştirir ( İPhone XS, İPhone XS Max, İPhone XR ve daha yenileri )
  • Izgara görüntüsü özelliği, Grup Face Time aramalarında aynı anda 6 kadar kişiyi aynı boyutlu kareler üzerinde görüntüler ve o anda konuşan kişiyi de vurgulamaktadır.

Mesajlar ve memoji:

  • Mesajlar bölümünde gönderilen birden çok fotoğraf, göz atabileceğiniz bir kolaj uygulaması ya da kaydırabileceğiniz bir fotoğraf yığını olarak görüntülenmektedir.
  • Memoji çıkartmanızın kıyafetlerini, şapka ya da başlık aksesuarını özelleştirmeye yönelik olarak 40 ‘tan fazla memoji kıyafet seçeneği bulunuyor aynı zamanda üçe kadar da farklı renk seçenekleri mevcuttur.
  • Sizin ile paylaşılanlar, mesajlar yazışmalarında arkadaşlarınızın göndermiş oldukları içerikleri Fotoğraflar kısmında, Safari bölümünde, Apple News ‘da, Apple Music ‘te, Apple Podcasts ‘te ya da Apple TV uygulaması içinde yeni bir bölümde göstermektedir.
  • İğnelemiş olduğunuz içerikleriniz, seçmiş olduğunuz paylaşılan içeriklerinizi üste çıkararak Sizin ile Paylaşılanlar kısmında, Mesajlar aramasında, yazışmalarınızın Ayrıntılar görüntüsünde daha da dikkat çekici bir özellikte olmasını sağlamaktadır.

Odak:

  • Ana ekran sayfaları, hem uygulamalarınızı hem de araç takımlarınızı belli bir odağa uydurmak için özelleştirebilir.
  • Odak özelliği, o anda yapmış olduğunuz şeye yani fitness, uyku, oyun, okuma, sürüş, iş ya da kişisel zaman gibi aktivitelere göre gelen bildirimleri otomatik bir şekilde filtrelemenize yardımcı olur.

Bildirimler:

  • Bildirimler özelliği, herhangi bir uygulamadan ya da ileti konu grubundan önümüzdeki bir saat ya da günden geri kalanı için kapatılabilmektedir.
  • Bildirim özeti, ayarlamış olduğunuz bir zamanlamaya göre her gün yararlı olan bir bildirim koleksiyonu göndermektedir.
  • Yeni görünüm ise kişiler için kişi fotoğraflarını ve de uygulamalar için de daha büyük olan simgeleri görüntülemektedir.

Harita:

  • Kapsamlı olan yürüme yol tarifi özelliği ile adım adım yol tariflerini artırılmış gerçeklik ortamında göstermektedir. ( İPhone XS, İPhone XS Max, İPhone XR ve daha yenileri )
  • Etkileşimli olan 3B yeryüzü ile; sıradağar, çöller, ormanlar, okyanuslar ve daha pek çok büyütülmüş olan ayrıntıları göstermektedir. ( İPhone XS, İPhone XS Max, İPhone XR ve daha yenileri )

Safari:

  • Başlangıç sayfası ile, bir arka plan görüntüsü ya da Gizlilik Raporu, Siri Önerileri ile Sizin ile Paylaşılanlar kısmı gibi yeni bölümler ile özelleştirilmektedir.
  • Sekmelere genel bakış ızgara görüntüsü özelliği sayesinde açık olan sekmelerinizi görüntülemektedir.
  • Ses ile arama özelliği sayesinde, web ‘de sesinizi kullanarak arama yapmanıza imkan tanır.

Cüzdan:

  • Ofis anahtarları özelliği, katılımcı şirket ofis ortamlarında ofis kapılarınızın kilitlerini dokunarak açmanıza imkan sağlamaktadır.
  • Ev anahtarları özelliği ile, desteklenen ev kilitlerinde ya da daire kapı kilitlerinde kilidi sadece dokunarak açmanıza imkan sağlamaktadır. ( İPhone XS, İPhone XS Max, İPhone XR ve daha yenileri )

Canlı metin:

  • Canlı metin özelliği için, veri algılayıcıları, fotoğraflarda yer alan telefon numaralarını, e – postaları, tarihleri, açık adresleri ve daha pek çok fazlasını da tanıdığından dolayı bütün bunlar ile elemlerinizi kolayca yapabilirisiniz.

Spotlight:

  • Web görüntüsü arama özelliği sayesinde; kişilerin, hayvanların, anıtların ve daha çok fazlasının da görüntüsünü çok kolay bir şekilde aramanıza imkan tanır.
  • Zengin sonuçları ile; kişiler, oyuncular, müzisyenler, filmler ile televizyon şovları ile aramış olduğunuz bütün bilgileri de bir araya getirmektedir.

Fotoğraflar:

  • Anı karmaları özelliği ile; farklı parçalar ile uygun bir anı görünümü seçimi yaparak ruh halini ayarlamanıza olanak sağlamaktadır.
  • Yeni bir etkileşimli arayüz özelliği sayesinde de; akıllı ve uyarlanabilir olan başlıklara sahip olan hareketli kartlar, yeni canlandırma ve geçiş stilleri ile birden çok görüntü kolajları sayesinde yeni Anılar görünümü elde etmenizi sağlar.

İOS 15 sürümüne hangi İPhone modelleri geçiş yapabilecek?

İOS 15 güncellemesini alabilecek olan İPhone modelleri şu şekildedir;

  • İPhone SE 2016 model, İPhone 6s, İPhone 6s Plus, İPhone 8, İPhone 7, İPhone 7 Plus, İPhone 8 Plus, İphone X, İPhone XS, İPhone 11, İPhone 12 mini, İPhone 12 Pro, İPhone 11 Pro, İPhone 11 Pro Max, İPhone XS Max, İPhone XR, İPhone SE Pro Max, İPhone XS Max, İPhone XR, İPhone SE 2020 model, İPhone 12 ile İPhone 12 Pro Max.

Son Güncelleme: 21.09.2021 21:50
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Anahtar Kelimeler:
Yeni SürümGüncellemeNelerözelliklerAppleIOS 15IOS
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