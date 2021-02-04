İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

iOS 14.5'te uygulamaları direkt kapatabileceksiniz

Normalde bir uygulamayı kapattığınızda o uygulama arka planda açık kalıyor. Apple bu duruma çare buldu. Artık uygulamalar direkt kapanacak ve bataryanızı tüketmeyecek.

04 Şubat 2021 Perşembe 17:39
iOS 14.5'te uygulamaları direkt kapatabileceksiniz
Takip Et:

iOS 14.5 sürümü maske takan kullanıcıların yaşadığı Face ID problemine çözüm getirmişti. Şimdi de Fast App Termination adını verdiği yeni özelliği tanıttı.

 

FAT ile birlikte arka planda çalışmaya devam eden uygulamaları hemen kapatabileceksiniz. Orta tuşa basarak kapattığınız uygulamalar arka planda çalışmaya devam ediyordu. Arka planda çalışmaya devam eden bu uygulamalar şarjının kısa sürede bitmesine sebep oluyordu. iOS 14.5’un yeni özelliğiyle artık şarjının kısa sürede bitmeyecek çünkü uygulamaları hemen kapatabileceksiniz.

 

Bu güncellemeyle verileriniz arkada işlemeye devam etmeyecek. Uygulamalar kapatılacak ve ancak siz tekrar uygulamaya tıklarsanız çalışmaya devam edecek.

 

Bu yeni özellikle birlikte batarya performansında artış bekleniyor. Kullanıcıların, telefon deneyiminin artması bekleniyor. 



Son Güncelleme: 04.02.2021 17:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AppleIOSIOS 14.5BataryaTasarruf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Xiaomi 1.500 dolar değerinde bir telefon tanıtmayı planlıyor
Xiaomi 1.500 dolar değerinde bir telefon tanıtmayı planlıyor
Android telefonlarda uygulama nasıl gizlenir? Telefonda uygulama gizleme işlemleri
Android telefonlarda uygulama nasıl gizlenir? Telefonda uygulama gizleme işlemleri
Huawei Mate X2’nin tasarımı internete sızdı!
Huawei Mate X2’nin tasarımı internete sızdı!
İnstagram'da bundan sonra silinen fotoğraflar kurtarılabilecek!
İnstagram'da bundan sonra silinen fotoğraflar kurtarılabilecek!
Huawei'in HarmonyOS'u ve Android 10 neredeyse aynı!
Huawei'in HarmonyOS'u ve Android 10 neredeyse aynı!
Samsung Galaxy A52 özellikleri ve fiyatı belli oldu!
Samsung Galaxy A52 özellikleri ve fiyatı belli oldu!

Popüler Haberler

Kefilsiz kredi nasıl alınır? 2021 Kefilsiz kredi veren bankalar ve şartları
2021 MEB Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme takvimi!
Pedofili nedir, ne demek? Pedofili anlamı
Aile hekimliği yeni adrese nasıl taşınır?
BİM Kumtel yağlı radyatör nasıl alınır mı? Kumtel yağlı radyatör inceleme ve yorumları
Sabıkası olanlar polis ya da bekçi olabilir mi? 2021 Polislik ve bekçilik alım şartları nelerdir?
14 Şubat Sevgililer günü sevgili için hediye önerileri
Thodex Porsche çekiliş sonucu kazanan tahlihli isimler açıklandı
Boşanırken mal paylaşımı nasıl yapılır? Evliyken alınan konut kadına mı erkeğe mi kalır?
Kar yağarken şimşek çakar mı, yıldırım neden düşer?
Sağlık personeli alımı online başvuru sayfası ve başvuru detayları
Günlük burç yorumları 24 Aralık 2019 Salı - Burç yorumunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
Regal Raptor E-Car nasıl, özellikleri neler? Elektrikli Regal Raptor alınır mı?
Netflix kapanacak mı? Yüksek trafik kapanmasına neden olabilir!
Ruh üflenmesi nedir? Hadislere göre bebeğe ruh üflenmesi
Kalıcı makyajın zararları nelerdir? Kalıcı makyaj niçin zararlıdır? 2021
Mazeret izni kullanma şartları nelerdir, hangi şartlarda kullanılır? 2021
BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl, alınır mı?
Kadayıflı şerbetli muhallebi tatlısı nasıl yapılır?
Kıdem tazminat fonu nedir? Kıdem tazminatı fonunda neler planlanmaktadır?
Kamu bankaları ve özel bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 4 Şubat 2021 Perşembe

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.