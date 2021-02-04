iOS 14.5'te uygulamaları direkt kapatabileceksiniz

iOS 14.5 sürümü maske takan kullanıcıların yaşadığı Face ID problemine çözüm getirmişti. Şimdi de Fast App Termination adını verdiği yeni özelliği tanıttı.

FAT ile birlikte arka planda çalışmaya devam eden uygulamaları hemen kapatabileceksiniz. Orta tuşa basarak kapattığınız uygulamalar arka planda çalışmaya devam ediyordu. Arka planda çalışmaya devam eden bu uygulamalar şarjının kısa sürede bitmesine sebep oluyordu. iOS 14.5’un yeni özelliğiyle artık şarjının kısa sürede bitmeyecek çünkü uygulamaları hemen kapatabileceksiniz.

Bu güncellemeyle verileriniz arkada işlemeye devam etmeyecek. Uygulamalar kapatılacak ve ancak siz tekrar uygulamaya tıklarsanız çalışmaya devam edecek.

Bu yeni özellikle birlikte batarya performansında artış bekleniyor. Kullanıcıların, telefon deneyiminin artması bekleniyor.