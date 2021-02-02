iOS 14.5'te maskeli halinizi Face ID okuyabilecek

iOS 14.4 sürümü geçen haftalarda kullanıcılara sunuldu. Kısa bir süre sonra ise iOS 14.5 beta güncellemesi yayınlandı. Koronavirüs sebebiyle dünya çapında bütün herkes maske takmaya başladı. Yeni nesil iPhone'lar Face ID ile açıldığı için kullanıcılar oldukça zorluk çekiyordu. Yayınlanan yeni sürümün bu sorunu ortadan kaldıracağı fark edildi.
Apple Watch'a sahip olmanız durumunda iOS 14.5 sürümü sayesinde yüzünüzdeki maskeyle ekran kilidini açabileceksiniz. iOS 14.5 sürümünün ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında net bir bilgi yok.
Son Güncelleme: 02.02.2021 18:58