İstanbul 11°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...

iOS 14.5 ile gelen yeni özellikler neler?

Apple kullanıcılarına yeni bir müjde! İOS 14.5 ile yeni özellikler kullanımınıza hazır hale geldi. Tek yapılması gereken işlem, sistemin indirilmesi. Peki İos 14.5 özellikleri neler? Hangi özellikler yenilendi? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

26 Nisan 2021 Pazartesi 23:33
iOS 14.5 ile gelen yeni özellikler neler?
Takip Et:

İOS 14.5 yayınlandı, yeni özellikleri merak edildi!

Apple,İOS ve İpadOS işletim sistemlerini yeni ara güncellemelerini yayınladı. Büyük ilgi ile beklenen İOS 14.5 ve İpadOS 14.5 ile Iphone ve İpad’lere yeni özellikler geldi. Bunların başında Apple Watch ve İphone ekran kilidini açma,uygulama izleme şeffaflığı ve yeni Siri sesleri dikkat çekti.

İOS 14.5 ne yenilikler var?

-Uygulama izleme şeffaflığı; İlk duyurulmasından itibaren tartışmaların odağında olan uygulama izleme şeffaflığı sayesinde, uygulamalar artık sizi takip etmek için izin istemek mecburiyetinde olacak. Kullanıcı uygulamayı açtıktan sonra karşısına izin vermek isteyip istemediğini soran bir uyarı çıkacak. İzin verilmez ise uygulamanın izleyicileri takip edemeyecek.

-Apple Watch ile kilit açma; Kullanıcılar maskeleri var iken Apple Watch ile Kilit Açma özelliği sayesinde daha kolay şekilde ekran kilidini açabilecekler.

-Yeni emojiler; Apple,  200’den fazla yeni emojiyi kullanıma sundu.

-Batarya kalibrasyon aracı; Telefonunuzun pilinde performans sorunları tespit edilmesi durumunda, İphone otomatik olarak onu kalibre edecek. Kalibrasyon olumlu sonuçlandığında da pil verileri güncellenecek.

-Çift sim desteği; Güncelleme,İphone 12 modellerin çift sim modunda 5G desteği geldi. Böylece birden çok hat sahibi iseniz artık ikisi de 5G’de işlem görebilecek.

-Siri sesleri; Siri artık varsayılan olarak bir kadın sesine sahip değil, iki yeni seçenek daha eklendi. İstenilen seçilip kullanılabilir.

-Konsol denetleyicileri için destek; Playstation 5 DualSense ve Xbox Series X denetleyicileri İOS 14.5 sayesinde İphone ve İpad’de destekleniyor.

-Haritalar’da olay bildirme; İOS 14.5 yol tarifi alırken haritalarda bir rota boyunca kazaları,tehlikeleri ve hız kontrollerini bildirmek için Waze benzeri kitle kaynak özelliğini bünyesinde bulunduruyor.

-AirTag desteği; Apple, Spring Loaded etkinliğinde tanıttığı takip cihazı AirTag için destek ekledi. Kullanıcılar anahtarlarını,cüzdanını,sırt çantasını ya da diğer eşyalarının yerini bul uygulamasından görebilecekler.

-Apple Fitness+; İOS ve İpadOS 14.5 Apple Fitness için Airplay 2 desteği eklendi. Bu sayede Apple Fitness kullanıcıları bir İphone - İpad üzerinde antrenman başlatabilecek ve sonra uyumlu bir akıllı TV veya set üstü kutuda Airplay ile oynatabilecekler.

Nasıl yüklenir?

Bütün güncellemelerde olduğu üzere, güncellemeyi yüklemek çok kolay.

-Ayarları açın

-Genel – Yazılım Güncelleme bölümüne giriş yapın

-Buradan İndir ve Yükleye tıklayın

Cihaz, güncellemeyi bularak indirme işlemini başlatacaktır. İntenet hızına göre 1-2 saat içinde işleminiz gerçekleşir.




Son Güncelleme: 26.04.2021 23:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IOS 14.5Appleİphone
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Xiaomi Mi Band 6 özellikleri ve Türkiye satış fiyatı
İşte Xiaomi Mi Band 6 özellikleri ve Türkiye satış fiyatı
Huawei Nova 8 Pro 4G özellikleri neler?
Huawei Nova 8 Pro 4G özellikleri neler?
Aşı randevusu RND4010 hatası çözümü
Aşı randevusu RND4010 hatası çözümü
Tiktok’tan nasıl para kazanılır? Tiktok para kazanma yolları 2021
Tiktok’tan nasıl para kazanılır? Tiktok para kazanma yolları 2021
Clubhouse yeni logosundaki resim kimdir? Drue Kataoka kimdir? Drue Kataoka hakkında bilgiler
Clubhouse yeni logosundaki resim kimdir? Drue Kataoka kimdir? Drue Kataoka hakkında bilgiler
Vivo X51 5G fiyatı ve özellikleri ile tanıtıma hazır hale geldi.
Vivo X51 5G fiyatı ve özellikleri ile tanıtıma hazır hale geldi.

Popüler Haberler

iOS 14.5 ile gelen yeni özellikler neler?
Twitter’da TT nasıl olunur? Twitter‘da TT olabilmek için yapılması gerekenler
Göz kapağı estetiği yapan hastaneler ve ücretleri 2021
Kağıt Ev 2. bölüm tek parça izle Star TV 26 Nisan
Çukur 126. bölüm izle tek parça izle Show TV
Yasak Elma 108. bölüm izle tek parça izle Fox TV
Maraşlı 15. bölüm tek parça izle ATV Maraşlı 26 Nisan
Çalışan izin parası hesaplama nasıl yapılır? İzin parası hesaplama işlemleri
Beşiktaş, Salih ile anlaştı mı? Salih Uçan'ın yeni adresi hangi takım olacak?
Doya Doya Moda başvuru nasıl yapılır? TV8 Doya Doya Moda başvuru ve iletişim bilgileri
29 Nisan 17 Mayısıs iş yerleri kapanacak mı? Tam kapanmada hangi iş yerleri kapalı olacak?
Kenya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Tam kapanmada market ve restoranlarda paket servis var mı?
Ramo dizi oyuncusu Afet kimdir? Efsane Odağ hakkında bilgiler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 26 Nisan 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Show TV Cam Tavanlar tanıtımı ne zaman yayınlanacak?
AÖF dönem sonu final sınavları online mı olacak?
Uyanış Büyük Selçuklu 29. bölüm tek parça izle TRT 26 Nisan
Maraşlı hangi günler yayınlanıyor? Atv Maraşlı tekrar bölümleri ne zaman?
Süper Lig'in 38. haftasında 28-29 Nisan maç tarihleri ve hakemleri
Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB 2021 Yaz tatili tarihi belli oldu mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.