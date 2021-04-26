iOS 14.5 ile gelen yeni özellikler neler?

İOS 14.5 yayınlandı, yeni özellikleri merak edildi!

Apple,İOS ve İpadOS işletim sistemlerini yeni ara güncellemelerini yayınladı. Büyük ilgi ile beklenen İOS 14.5 ve İpadOS 14.5 ile Iphone ve İpad’lere yeni özellikler geldi. Bunların başında Apple Watch ve İphone ekran kilidini açma,uygulama izleme şeffaflığı ve yeni Siri sesleri dikkat çekti.

İOS 14.5 ne yenilikler var?

-Uygulama izleme şeffaflığı; İlk duyurulmasından itibaren tartışmaların odağında olan uygulama izleme şeffaflığı sayesinde, uygulamalar artık sizi takip etmek için izin istemek mecburiyetinde olacak. Kullanıcı uygulamayı açtıktan sonra karşısına izin vermek isteyip istemediğini soran bir uyarı çıkacak. İzin verilmez ise uygulamanın izleyicileri takip edemeyecek.

-Apple Watch ile kilit açma; Kullanıcılar maskeleri var iken Apple Watch ile Kilit Açma özelliği sayesinde daha kolay şekilde ekran kilidini açabilecekler.

-Yeni emojiler; Apple, 200’den fazla yeni emojiyi kullanıma sundu.

-Batarya kalibrasyon aracı; Telefonunuzun pilinde performans sorunları tespit edilmesi durumunda, İphone otomatik olarak onu kalibre edecek. Kalibrasyon olumlu sonuçlandığında da pil verileri güncellenecek.

-Çift sim desteği; Güncelleme,İphone 12 modellerin çift sim modunda 5G desteği geldi. Böylece birden çok hat sahibi iseniz artık ikisi de 5G’de işlem görebilecek.

-Siri sesleri; Siri artık varsayılan olarak bir kadın sesine sahip değil, iki yeni seçenek daha eklendi. İstenilen seçilip kullanılabilir.

-Konsol denetleyicileri için destek; Playstation 5 DualSense ve Xbox Series X denetleyicileri İOS 14.5 sayesinde İphone ve İpad’de destekleniyor.

-Haritalar’da olay bildirme; İOS 14.5 yol tarifi alırken haritalarda bir rota boyunca kazaları,tehlikeleri ve hız kontrollerini bildirmek için Waze benzeri kitle kaynak özelliğini bünyesinde bulunduruyor.

-AirTag desteği; Apple, Spring Loaded etkinliğinde tanıttığı takip cihazı AirTag için destek ekledi. Kullanıcılar anahtarlarını,cüzdanını,sırt çantasını ya da diğer eşyalarının yerini bul uygulamasından görebilecekler.

-Apple Fitness+; İOS ve İpadOS 14.5 Apple Fitness için Airplay 2 desteği eklendi. Bu sayede Apple Fitness kullanıcıları bir İphone - İpad üzerinde antrenman başlatabilecek ve sonra uyumlu bir akıllı TV veya set üstü kutuda Airplay ile oynatabilecekler.

Nasıl yüklenir?

Bütün güncellemelerde olduğu üzere, güncellemeyi yüklemek çok kolay.

-Ayarları açın

-Genel – Yazılım Güncelleme bölümüne giriş yapın

-Buradan İndir ve Yükleye tıklayın

Cihaz, güncellemeyi bularak indirme işlemini başlatacaktır. İntenet hızına göre 1-2 saat içinde işleminiz gerçekleşir.