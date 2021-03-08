iOS 14.4.1 güncellemesi yenilikleri neler? iOS 14.4.1 güncellemesi nasıl yüklenir?

Apple, böyle ara güncellemeleri yayınladığı zaman genel olarak güvenlik nedeni ile bir atış yapmış oluyor. Güncelleme notlarına bakıldığında iOS 14.4.1 ile iPadOS 14.4.1’in kötü amacı olan kişilerce hazırlanmış olan web içeriğinin kod çalıştırmasına izin veren WebKit hatasını gidermiş olduğu görülüyor.

iOS 14.4.1 güncellemesi neleri kapsıyor?

Apple güncelleme notları içinde başka bir detaya değinmeden, sürekli kullandığı “Hata düzeltmeleri ile performans iyileştirmesi” ifadesi bulunmuyor.

Bu doğrultuda merak ile beklenen yenilikler iOS 14.5’e saklanmıştır. MacOS Big Sur 11.2.3 ile watchOS 7.3.2 sürümlerini de yayınlayan Apple benzeri güncelleme notlarında güvenlik hatalarını giderdiklerini belirtiyor.

iOS 14.4.1 güncellenmesinin yüklenmesi için; ayarlar > genel > yazılım güncelleme adımlarını izlemelisiniz.