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iOS 14.4.1 güncellemesi yenilikleri neler? iOS 14.4.1 güncellemesi nasıl yüklenir?

Apple Watc’la iPhone kilidi açılmasından, yeni oyun konsollarının kontrolcülerini destekleme konusuna kadar pek çok yeniliğe sahip İOS 14.5 için Apple test sürecine devam ediyor. Fakat bu süreçte Apple sürpriz yapıp iOS 14.4.1 sürümünü kullanıcılara sundu. İşte yeni sürüm detayları...

08 Mart 2021 Pazartesi 23:56
iOS 14.4.1 güncellemesi yenilikleri neler? iOS 14.4.1 güncellemesi nasıl yüklenir?
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Apple, böyle ara güncellemeleri yayınladığı zaman genel olarak güvenlik nedeni ile bir atış yapmış oluyor. Güncelleme notlarına bakıldığında iOS 14.4.1 ile iPadOS 14.4.1’in kötü amacı olan kişilerce hazırlanmış olan web içeriğinin kod çalıştırmasına izin veren WebKit hatasını gidermiş olduğu görülüyor.

iOS 14.4.1 güncellemesi neleri kapsıyor?

Apple güncelleme notları içinde başka bir detaya değinmeden, sürekli kullandığı “Hata düzeltmeleri ile performans iyileştirmesi” ifadesi bulunmuyor.

Bu doğrultuda merak ile beklenen yenilikler iOS 14.5’e saklanmıştır. MacOS Big Sur 11.2.3 ile watchOS 7.3.2 sürümlerini de yayınlayan Apple benzeri güncelleme notlarında güvenlik hatalarını giderdiklerini belirtiyor.

iOS 14.4.1 güncellenmesinin yüklenmesi için; ayarlar > genel > yazılım güncelleme adımlarını izlemelisiniz.



Son Güncelleme: 08.03.2021 23:56
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Anahtar Kelimeler:
IOS14.4.1Güncellemesi
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