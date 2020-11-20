iOS 14.2.1 güncellemesi özellikleri ve düzeltilen hatalar

iOS 14.2.1 GÜNCELLEMESİ ÇIKTI! HANGİ HATALAR DÜZELTİLDİ?

Geçtiğimiz günlerde Apple, iOS 14.2 güncellemesini herkese açmış, piyasaya sürmüştü. Bu sürümde yer alan, 100’den fazla yeni emoji, yeni duvar kağıtları gibi özellikler kullanıcılara sunulmuştu. Fakat bu yeni çıkan sürümde bazı sıkıntılar mevcuttu. Özellikle iPhone 12 mini ekranında oluşan sorun kısa bir süre önce oldukça konuşulmuştu. Yeni gelen iOS 14.2.1 güncellemesi bu sorunlara çözüm getirecek niteliktedir.

Peki hangi sorunlar vardı ve bu sorunlar nasıl çözüldü?

iOS 14.2.1 İle Hangi Sorunlar Nasıl Çözüme Kavuştu?

Piyasaya sürülen bu sürüm ile birlikte iPhone 12 ailesinde meydana gelen hatalar çözülüyor. iPhone 12 mini kısa bir süre önce gündemdeydi çünkü dokunmatik ekranındaki sorun insanların dikkatini çekmişti. Kullananlar, bu sorunun ekranın aşağıdan yukarıya doğru kaydırma hareketinin çalışmadığını söylemişlerdi. Yeni yapılan sürüm ile bu sorun çözülüyor.

Bu iOS 14.2.1 güncellemesinde yapılan değişiklikler; iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve Pro Max modelleri için yapıldı ve bu modelleri etkileyecek. Bu sürümle birlikte, multimedya mesajlarındaki hatayı, iPhone işitme cihazlarındaki ses kalitesi sorununu ve iPhone 12 mini’de görülen kilit ekranının sorununu çözülmesi bekleniyor. Yani bu sürümün yeniliklerden değil mevcut hataların düzeltilmesi için yapılan bir güncelleme olduğunu söyleyebiliriz.

iPhone 12 çeşitlerinde meydana gelen bu sorunları çözen bu sürüm, bugünden itibaren kullanıcılara sunulacaktır. Güncellemenin çaresi olacak sorunlar ise multimedya mesajı hatası, işitme cihazlarındaki ses kalitesi problemi ve kilit ekranındaki kaydırma problemi oluyor.